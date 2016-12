MECNA: "Vi invito nel mio inverno"

Ad affiancare MECNA ci sono anche Kiave, Mistaman, Frank Siciliano, Hyst, Killacat, Mad Buddy, Pat Cosmo (Casino Royale), Nasty & Lustro, Bassi Maestro e Andrea Nardinocchi. I beat, curatissimi e ricercati, sono stati invece affidati a giovani produttori e Dj più affermati: Andrea Nardinocchi, Fid Mella, Frank Siciliano, Dj Shocca, Macro Marco, Clefco, Dj Dust, Tony Madonia, Cope.Diciamo che stavo cercando un titolo che potesse dare subito l'idea di quello che ci si deve aspettare dal disco. I brani di "Disco Inverno" sono tutti caratterizzati da una velata, a volte non troppo, malinconia di fondo, tipica delle stagioni fredde. L'inverno è un pò il mio mondo, fosse per me, dovrebbe piovere per sempre.Quando frequentavo la scuola superiore della mia città, Foggia, ho stretto subito amicizia con un paio di persone che si stavano appassionando alla musica rap e alla cultura hip-hop in generale. Concretamente, credo sia stato un video di Eminem su MTV a farmi pensare "un momento, che figata è?". Ho iniziato con i miei due compagni di scuola, amici da sempre, Nasty & Lustro e poi quando mi sono spostato a Roma e poi successivamente a Milano, la cosa si è fatta più seria, distaccandosi da un semplice esperimento di tre amici ed evolvendosi in qualcosa di più personale su cui poter lavorare con un team. Lì ho conosciuto Macro Marco e con gli altri abbiamo partorito Blue-Nox.Quando ero a Roma non conoscevo molte persone, quindi andavo alle serate hip-hop, a volte anche da solo, per incontrare qualcuno. C'era un gruppetto di quattro ragazzi che parlavano di andare a Bologna l'indomani per assistere al 2 the Beat, ma andando in macchina gli serviva una quinta persona per la benzina. Mi girai e dissi: "vengo io se volete". Ghemon avrebbe guidato la macchina. E' così che ci siamo conosciuti e con il passare del tempo siamo diventati prima amici e poi colleghi. Gli devo molto come persona e come artista e per la cronaca la guida bene la macchina. Andrea invece lo conosco da quando ero piccolo, ci trovavamo ogni anno al mare sul Gargano. Credo di avere il merito di avergli passato la prima cassetta con un pò di hip-hop italiano dentro, e lui se ne innamorò. Lui ha sempre giocato a basket ed era molto bravo ma ricordo che un anno venne da me e mi disse "non gioco più a basket, mi sono rotto, ora canto". Non so se aveva fatto bene a lasciare il basket, ma ha sicuramente fatto benissimo ad iniziare a cantare. Il materiale di Andrea spero darà una scossa al pop italiano, e per pop intendo musica per tutti.Non mi piace parlare di ciò di cui parlano i miei pezzi, molte volte sono loro a scriversi e non sono io che li comando. Questo è uno di quelli, scritto di getto, dopo una litigata con una persona con cui non ero abituato a litigare. Parla di un inizio burrascoso, ma di solito dopo la tempesta… Credo che dopo "Senza paracadute" servisse un brano che desse un vero assaggio di quello che sarà "Disco inverno" e questo pezzo secondo me e Macro Marco era perfetto da lanciare. La svolta l'hanno data Ludovico Galletti e Sami Schinaia (lab35 FILMS) che hanno cucito un video perfetto su misura, dalle sfumature internazionali. Sto cercando di fare le cose come piacciono a me, e fino ad ora ci sto riuscendo.