A "Jazz Meeting" Cristina Zavalloni

foto Ufficio stampa 12:08 - L'8 settembre a Cagliari, al Teatro dei Fiori Cristina Zavalloni assieme alla Radar Band, presenterà il suo nuovo album, "La donna di cristallo" (Egea Records), allo European Jazz Expo. L'album, già reperibile negli e-store del circuito commerciale Egea, sarà disponibile nei negozi dal 9 settembre.

Affiancano la Zavalloni, nel disco e sul palco, i membri della Radar Band: Fulvio Sigurtà (tromba), Massimo Morganti (trombone), Giacomo Riggi (vibrafono), Michele Francesconi (pianoforte), Daniele Mencarelli (basso elettrico), Alessandro Paternesi (batteria), Enrico Pulcinelli (percussioni), e Cristiano Arcelli (sax).



Così Cristina nostra ospite a "Jazz Meeting"parla del progetto... ""La Donna di Cristallo" è la protagonista di uno dei brani del disco - dice Cristina -, abbiamo poi deciso di intitolare cosi l'intero lavoro; nel giorno in cui ho scritto le parole mi sentivo anch'io una "donna di cristallo" oggi no, dal momento che si cambia ogni giorno, quindi attualmente non mi sento particolarmente rappresentata da questa definizione. "La Donna di Cristallo" in realtà e relativamente giovane: lo abbiamo presentato lo scorso 23 luglio alla "Casa del Jazz" a Roma.



Quanto conta la Radar Band e quanto la voce nel progetto?

La Radar Band conta molto, è un progetto nato per loro iniziativa in particolare di Cristiano Arcelli che ha proposto all'Egea di fare un lavoro pensato per questo organico e per le caratteristiche dei musicisti, dando vita ad un arrangiamento frutto del lavoro negli anni, dove la musica è protagonista assoluta.



Sperimenterai ancora?

Se per sperimentare intendiamo continuare a studiare e crescere sicuramente si, dal momento ho sperimentato molto e spero di farlo a lungo, mentre la sperimentazione vocale, che ho molto frequentato in passato, al momento mi interessa in misura minore rispetto a questo progetto e alle mie interpretazioni in campo operistico e lirico. Tra i prossimi concerti anche la partecipazione a "Veneto Jazz" ad ottobre.

Giancarlo Bastianelli