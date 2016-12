Anna Broggiato

Nasce a Verona il 24 giugno 1957.

Dopo la laurea in lettere, frequenta la Scuola Superiore di Comunicazioni sociali dell’Università Cattolica. Incomincia a lavorare come giornalista per Telenova, dove rimane per sei anni.

Nel 1991 arriva alle reti Fininvest e diventa uno dei volti di Studio Aperto.

Nel 1999, sotto la direzione di Paolo Liguori, conduce l’approfondimento del tg di Italia 1 “Inviato speciale”.

Dal 2004 assume la carica di vicedirettore di Studio Aperto a cui si aggiunge, nell’aprile 2012, quella di vicedirettore del Tg4.

Dal 27 gennaio 2014 e’ direttore di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1.