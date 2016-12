Nato a Viareggio il 7 settembre del 1968. Giornalista professionista dall’ottobre del 1999. Sposato con la collega Siria Magri.Una carriera tutta interna a Mediaset, dove è entrato nel 1996 attraverso una stage proprio nella redazione del telegiornale di Italia 1.

A Studio Aperto ha lavorato come redattore di cronaca, poi caposervizio e caporedattore del servizio politico.

Nel 2006 è passato per un breve periodo a Videonews, la testata dei programmi di approfondimento Mediaset, come curatore del programma “Liberitutti” in onda su Rete 4 in prima serata.

Tornato a Studio Aperto, nella prima direzione di Mario Giordano, ha firmato, tra i curatori, i programmi settimanali della testata “ Lucignolo” e “ Live”.

Dal 2007 al 2009, come vice direttore, ha ricoperto l’incarico di responsabile dei rapporti con i media della Holding Mediaset.

Nell’ottobre del 2009 è tornato alla testata con la qualifica di condirettore e il 22 febbraio 2010 assume la direzione del tg di Italia 1.

Dal 28 marzo 2012 Giovanni Toti è direttore del