Stato-mafia, una trattativa possibile?

- Cosa si saranno mai detti il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex ministro degli Interni Nicola Mancino, nella telefonata intercettata, fonte di una nuova querelle in punta di penna sulla trattativa stato-mafia? Non so la nessuno, ma tutti fanno intendere di saperne qualcosa di più degli altri.

Giuliano Ferrara definisce la vicenda “una grande stronzata”. Un modo utilizzato dai magistrati per far carriera e attacca il pm palermitano Antonio Ingroia. A Repubblica si scatena la guerra di firme tra il fondatore Eugenio Scalfari e l’editorialista Zagrebelsky. Il primo difende a spada tratta Napolitano, il secondo prende le distanze dal Capo dello Stato. Poi le staffilate sul pennino tra Repubblica e il Fatto Quotidiano.

La vicenda vera si concluderà con il verdetto della Consulta, investita del caso dallo stesso Presidente della Repubblica, che ritiene che la Procura di Palermo abbia leso le sue prerogative. Quando finirà la guerra delle grandi firme del giornalismo non è dato saperlo. Il fulcro resta se l’inquilino del Quirinale possa essere intercettato o meno e se, qualora accadesse, le sue dichiarazioni debbato essere in qualche modo secretate.

Al cittadino sembrano domande oziose. Il punto – per chi è governato – è capire se una trattativa tra lo Stato e la Mafia sia concepibile o meno. Il Giappone ha sempre trattato con la potente Jakuza per non far entrare la droga nel paese. E’ la trattativa più famosa. Gli stupefacenti non raggiungono il paese del Sol Levante e la mafia lucra dai pachinko: sale gioco con macchinette simili ai nostri flipper. Non si vincono soldi , ma soltanto tempi supplementari per l’utilizzo della pallina. In pratica il banco vince sempre.

Più eclatante e politico l’accordo sotterraneo tra la Gran Bretagna e l’estremismo islamico. A Londra venivano stampate e diffuse le più svariate pubblicazioni del settore, in cambio di una pace sociale che metteva i cittadini di Sua Maestà al riparo da attentati. Un patto rotto con il sostegno di Tony Blair alla politica americana nella lotta al terrorismo. Da qui l’attentato di Londra, sinistro e minaccioso, compiuto con l’utilizzo di un esplosivo banale e contenente un messaggio implicito: l’estremismo può uccidere il qualsiasi momento e con mezzi limitatissimi. Bastano un kamikaze e un po’ di esplosivo da pochi soldi per fare una strage.

Queste trattative, almeno finchè hanno retto hanno sicuramente giovato alla pace sociale. Non si discute se sia etico o meno. Politicamente corretto o no. Questi governi hanno aderito alla massima latina dell’ubi major minor cessat. Ma la trattativa dello Stato Italiano, che stando alle conclusioni dei magistrati di Palermo, consisteva nella fine delle stragi in cambio dell’eliminazione del carcere duro boss a cosa ha portato? Il carcere duro che nelle intenzioni dovrebbe impredire ai boss di comandare da dietro le sbarre esiste ancora. Gli eroi della lotta alla mafia come Falcone e Borsellino sono morti.

Un fallimento totale, e sempre per raschiare il fondo del barile, ancora se ne parla… a suon di grandi firme e grandi protagonisti