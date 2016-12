Diletta Petronio

Conduce il Tg4 dall’11 novembre 1996. Da allora vice caporedattore, ha condotto tutte le edizioni del tg, dove è stata chiamata dal direttore Emilio Fede (in particolare per quella delle 13.30 e delle 19.00) dal Tg1, dove conduceva l’edizione e della notte e della mezza sera (dopo aver condotto le edizioni del mattino, assunta da Bruno Vespa nel 1991, e delle 18,00, sempre per la testata Rai). Dal marzo 2010 conduce l’edizione delle 11.30 del Tg4.

Petronio si occupa prevalentemente di Economia. Ha lavorato al servizio economico dell’Agenzia Giornalistica Italia, a Roma, dove è diventata giornalista professionista nel 1988. Ha prestato servizio alla redazione economica del Tg1. E’ stata portavoce al Ministero del Bilancio e della Programmazione, con il ministro Paolo Cirino Pomicino.

Per il Tg4 si è occupata anche di Cronaca, Costume, Società, Moda. Ha presentato dal vivo vari eventi, come l’Expo 2015, a Milano; tenuto alcune conferenze sul giornalismo televisivo pubblico e privato per loe per la, la Società di Relazioni pubbliche e istituzionali, di Milano.