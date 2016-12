Donatella Di Paolo

E' nata a Genova il 22 settembre 1962. E’ sposata, ha tre figli, una bambina in affido temporaneo e un cane Bovaro del Bernese.

Durante l'università collabora con vari quotidiani genovesi e subito dopo la laurea in Lettere, nel 1987, viene chiamata alla Fininvest dove inizia a lavorare a “Buongiorno Italia” e “Monitor”. Nel 1989 viene assunta come giornalista professionista. Lavora per il telegiornale di Canale 5, poi per il settimanale “Cronaca” e per “Studio Aperto”, sotto la direzione di Emilio Fede.

Da qui inizia il suo lavoro di conduttrice, che prosegue con il Tg4 dove conduce varie edizioni, fra cui la rassegna stampa. Realizza numerosi servizi come inviato per il settimanale “Sipario notte” e “Password”. Vice caporedattore, attualmente è tra i volti della nuova edizione del Tg4 delle 14,00 nell'ambito del potenziamento della testata deciso dal direttore Giovanni Toti..