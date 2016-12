Francesca Romanelli

E' nata a Milano il 19 marzo 1978. Dopo la maturità Classica conseguita a pieni voti, il 10 giugno 2002 si laurea con il massimo dei voti 110/110 all'Università degli studi di Milano in Leggi elettorali, con la prima tesi in Italia - subito acquisita dalla Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati - sul meccanismo elettorale che ha portato a seggi rimasti vacanti dopo le elezioni politiche del 2001.

Nel gennaio 2000 è fra le più giovani giornaliste italiane a iscriversi all'albo dei giornalisti Pubblicisti. Negli stessi anni lavora per il quotidiano Il Giorno.

Fonda ed è vice direttore di Viaconservatorio, primo giornale ufficiale della facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano. Negli anni successivi, svolge il praticantato al quotidiano Il Giornale. In seguito, collabora con il quotidiano Libero. Nel 2004 supera l'esame di Stato, diventa giornalista Professionista e viene assunta al Tg4.