Marina Dalcerri

Milanese, studi classici, giornalista, dopo diverse collaborazioni in Rai e a Telelombardia (dove ha debuttato alla conduzione del tg), nel gennaio del 1992 approda a Rti, per “Studio Aperto”. Il giorno dopo l’assunzione è già in onda, per l’edizione di mezz’ora delle 8.30.

Ha condotto tutte le edizioni di Studio Aperto e Tg4, compresa la Rassegna Stampa. Ha realizzato servizi soprattutto di Costume, Moda, Spettacolo, ma anche di Politica, compresa l’intervista al Cavaliere in cui, nel ‘94, nei giardini di Arcore, annunciava la sua “discesa in campo”. Degli speciali realizzati, quello cui è più legata è “Amori dispari”, storie di coppie con grandi differenze d’età.