Silvia Carrera

Bresciana, giornalista professionista da febbraio 2005.

Diplomata al liceo scientifico di Cremona, nel 1999, a 19 anni si trasferisce a Milano dove si laurea in Scienze della Comunicazione per poi proseguire con la Scuola di Giornalismo e la laurea specialistica, sempre in Giornalismo.

In questo periodo esordisce in una tv locale, Primarete Lombardia.

Dopo uno stage a SkyTg24 nella sede di Roma, nel 2005 viene richiamata per un contratto estivo per la sede di Milano, occupandosi soprattutto di cronaca.

Da marzo 2006 è entrata a Studio Aperto, come redattrice di servizi legati al mondo dello spettacolo.

Negli anni successivi, oltre al telegiornale, ha lavorato anche per i settimanali Lucignolo e Live.

Da novembre 2009 conduce l’edizione delle 18.30 del tg.

Nell’estate 2011 ha condotto in prima serata su Italia1 “Tabloid”, settimanale di attualità, assieme alle colleghe Monica Gasparini e Monica Coggi.