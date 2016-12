Stefania Cavallaro

E' vice caporedattore a Studio Aperto, dove cura le edizioni del telegiornale, ed è volto della principale edizione, quella delle 12.25.

Milanese, diplomata al liceo scientifico Donatelli, giornalista professionista dal 2002. Ha iniziato nel 1998 come praticante a Telelombardia come conduttrice e redattrice. Alternando varie esperienze nelle tv locali, come Antennatre e Telenova, oltre ad anni di lavoro in radio a Rtl 102.5 e al quotidiano “Avvenire” come corrispondente, nel 2001 è arrivata al tg di Italia 1, come redattrice di spettacolo e cronaca. L’assunzione nel 2003.

Inviata storica e curatrice, sin dagli esordi, di “Lucignolo” per 6 anni, che ha anche co-condotto insieme alla storica voce del programma nel 2005, nell’unica edizione in diretta dalle spiagge italiane.

Da li’, oltre al telegiornale, i molti impegni all’interno delle produzioni del tg, con la conduzione dei programmi “Rewind” e “Borders” nel 2008, la partecipazione in studio al fianco di Mario Giordano con “L’alieno”, l’esperienza in “Tutto in una notte”.

Tra gli incarichi più appassionanti, quello di inviata per “Diario Elettorale”, una sorta di reality-politico in onda nel 2006, seguendo da vicino la campagna elettorale dei due candidati Premier, all’epoca Silvio Berlusconi e Romano Prodi.

Coordina e cura insieme a Gabriella Simoni il programma “Live”, approfondimento giornalistico in onda su Italia1.