Nata a Novara, inizia a lavorare a 16 anni in una tv locale di Vigevano e successivamente a Sei Milano come videogiornalista per tre anni.

Dal 1999 è iscritta all'Albo dei giornalisti professionisti e nel 2000 entra nella redazione milanese di Studio Aperto, dove si occupa prevalentemente di cronaca e conduce il tg delle ore 12.25.