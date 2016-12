Patrizia Caregnato

E' nata a Seregno ed è iscritta all'albo dei giornalisti della Lombardia dal settembre 1999.

Dopo varie esperienze nelle tv locali, tra cui Sei Milano e Telelombardia, nel 2000 approda nella redazione milanese di Studio Aperto. In passato ha lavorato anche ai settimanali del tg di Italia 1 come Lucignolo, Live, Mitici '80 e Tutto in una notte. Attualmente conduce l'edizione delle 12.25 del tg di Studio Aperto.

Cura e conduce la rubrica Salviamo le forme con la Personal trainer Marcella Capizzi, in onda all'interno di Studio Aperto - La domenica.

Nel 2011 per Studio Aperto ha seguito i due matrimoni reali dell'anno: quello del principe William d'Inghilterra e Kate Middleton a Londra il 29 aprile, e quello del principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock a Monaco il 2 luglio.