A "Jazz Meeting" Cesare Picco

"Piano Calling" è il nuovo album del pianista e compositore Cesare Picco. Il disco si apre con il suono del segnale Morse: un punto e una linea, i due più semplici segni grafici. Che si trasformano in suono, un suono di allerta, che diventa Mantra nel suo dispiegarsi. Un suono che acquista significato con le pause a lui connesse: il silenzio diventa il terzo segno, quello invisibile.

Una chiamata attraverso il pianoforte. Messaggi di suoni che partono dalla sua cassa armonica per navigare liberi nell'aria, e come il morse arrivare agli uomini di tutte le latitudini.



Suoni che partono dalla fotografia del presente, fatta di attesa e di spinta verso il futuro, anche se incerto. Cesare Picco è gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting".



Il segnale che apre e chiude il disco a chi è diretto?

A tutti, ad ogni latitudine. Il segnale Morse mi è piaciuto utilizzarlo in piena era digitale ed è come un Mantra che ha più livelli, dal momento che solitamente lo si invia come segnale visivo oltre che sonoro, il messaggio è preciso: tutti dovremmo fare un salto collettivo, mai come in questo momento c'è l'esigenza di compiere un passaggio epocale.



Com'è nata l'idea di "Piano Calling"?

Per me il primo desiderio è stato quello di capire il linguaggio da usare, mi sono tolto di dosso diversi alfabeti musicali e li ho inglobati, mettendo il piano al centro di tutto, come se io avessi voglia di "sparire", per lasciare la scena ad un strumento magico che riesce a raccogliere attorno a se persone estremamente eterogenee.



Il linguaggio del piano è quindi universale...

Il linguaggio era importante per me: inglobando il jazz, il rock, il pop ho voluto andare oltre i generi, dal momento che anche il pubblico ha ampliato i suoi orizzonti. E' il piano che chiama, devi solo avere il desiderio di ascoltare questa chiamata, dal momento che in ogni pezzo c'è un'emozione che sta all'ascoltatore trovare: per chiunque c'è la possibilità di prendere qualcosa.

Giancarlo Bastianelli