Pensiero bastardo

19:10

- Olimpiadi 2012. A Londra la Gran Bretagna ha preso 18 medaglie in più che 4 anni fa (10 ori). La Cina 13 in meno di Pechino 2008 (tutte medaglie d’oro). L’importante è partecipare, ma se giochi in casa è meglio.