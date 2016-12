Flavio Boltro star a Jazz Meeting

foto Facebook 10:24 - Si intitola "Joyful", il nuovo disco di Flavio Boltro. Dopo quattro anni dal precedente album, il trombettista di origini piemontesi ma residente ormai da molti anni a Parigi, pubblica la sua ultima fatica discografica assieme a: Rosario Giuliani al sassofono, Pietro Lussu al piano, Daryl Hall al contrabbasso, André Ceccarelli alla batteria e al famoso cantante di Santana, Alex Ligertwood, qui in veste di “special guest”. - Si intitola "Joyful", il nuovo disco di Flavio Boltro. Dopo quattro anni dal precedente album, il trombettista di origini piemontesi ma residente ormai da molti anni a Parigi, pubblica la sua ultima fatica discografica assieme a: Rosario Giuliani al sassofono, Pietro Lussu al piano, Daryl Hall al contrabbasso, André Ceccarelli alla batteria e al famoso cantante di Santana, Alex Ligertwood, qui in veste di “special guest”.

"Joyful" è stato presentato con grande successo in anteprima alla Casa del Jazz di Roma. Proprio dal concerto romano inizia il nostro incontro con Flavio.



"Un concerto che ci ha dato una scossa estremamente positiva, - dice Boltro - e non solo perche la sala era pienissima ma anche per l’interplay che si è creato nel corso della serata con gli altri musicisti. La gente ci ha accolto con grande calore è questa è stata un spinta ulteriore per noi".



Com'è stato nel disco lavorare con Alex Ligertwood?

E’ stato davvero entusiasmante collaborare in studio con un artista del suo spessore, volevo una voce maschile in questo progetto in alcuni brani e la scelta è caduta su di lui. Ho pensato a lui ascoltando i suggerimenti dei musicisti che hanno suonato con me, in particolare di Andrè Ceccarelli che conosce Alex da 40 anni ed hanno anche un gruppo insieme, proprio nel periodo della registrazione Alex era in Francia e abbiamo colto al volo l'occasione



C’è anche la cover di un brano dei Police "Every Breath You Take".

Ho ascoltato molto jazz da bambino, poi mi sono avvicinato al rock e ai Police è stato uno dei gruppi che ho amato di più. Sting che quest’anno ha concluso “Umbria Jazz”, mi ha interessato come solista, ho solo adattato il brano rendendolo più blues e dandogli una sonorità omogenea al resto del disco. Il piano fender rhodes, dà poi al brano un atmosfera particolare.

