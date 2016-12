Il maestro Gabriele Bonolis a "Popular"

foto Ufficio stampa 11:03 - Sarà dedicato al cinema, in particolare a quello di Stanley Kubrick, l'appuntamento del 26 luglio con laVerdi, diretta per l'occasione dal M° Gabriele Bonolis all'Auditorium di Milano. Il maestro Bonolis, nostro gradito ospite questa settimana a "Popular", ci illustra la serata. - Sarà dedicato al cinema, in particolare a quello di Stanley Kubrick, l'appuntamento del 26 luglio con laVerdi, diretta per l'occasione dal M° Gabriele Bonolis all'Auditorium di Milano. Il maestro Bonolis, nostro gradito ospite questa settimana a "Popular", ci illustra la serata.

Un rapporto ormai consolidato quello tra Bonolis e l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, recentemente insieme nell'ambito di "Crescendo in Musica" e del "Festival dei Due Mondi di Spoleto".



Questa volta l'incontro si inserisce nella stagione estiva de laVerdi, la prima della sua storia ventennale, nel programma di “Un'Estate con la Musica 2012” per la rassegna “VerdEstate 2012”, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano.



Violoncellista, compositore e direttore d'orchestra, Gabriele Bonolis studia presso il Conservatorio Santa Cecilia in Roma. Come violoncellista si esibisce in tutto il mondo; incide inoltre per la Dynamic musiche di Nino Rota.



"La ricerca legata a questo progetto - spiega Bonolis - nasce dalla passione forte in me sia per la musica che per il cinema; riuscire a seguire Kubrick su questa strada di ricerca non è stato semplice: mettere insieme tante pagine musicali diverse una dall'altra, poteva essere rischioso. Omaggiando questo regista ricordiamo tutti gli autori che sono stati resi così famosi anche grazie ai suoi film".



Come è iniziata la sua collaborazione con laVerdi?

Il mio approccio con loro avvenne nel 2006 con un brano di Nino Rota famosissimo "La Strada" dal film omonimo di Federico Fellini, nel corso degli anni ho realizzato con laVerdi altre produzioni di diversa natura, come un'opera di Mozart in forma semi-scenica. Con l'ensemble cameristico di questa orchestra, ho partecipato quest'anno al "Giro di Vite" di Britten per il "Festival dei due Mondi di Spoleto".



Il suo feeling con il mondo del cinema parte da lontano.

Come compositore il mio esordio nel 2003 l'ho avuto vincendo un premio di musica da film, intitolato a Mario Nascimbene, autore di 400 colonne sonore, meno conosciuto rispetto ad altri, ma non meno importante. Come violoncellista già 20 anni fa suonavo nell'orchestra di Ennio Morricone per film come "Leggenda del Pianista Sull'Oceano” e "La Bibbia".

Bastianelli Giancarlo