Cardiologia: lo specialista risponde

foto Tgcom24 18:10 - Un nuovo spazio all'interno del nostro sito consente ai nostri lettori di interagire con medici specialisti per risolvere i vostri interrogativi sulla salute. Il consiglio fornito non è da considerarsi sostitutivo della visita medica. Se hai qualche dubbio in materia di cardiologia e vuoi inviare anche tu una domanda al dottor Alberto Margonato, - Un nuovo spazio all'interno del nostro sito consente ai nostri lettori di interagire con medici specialisti per risolvere i vostri interrogativi sulla salute. Il consiglio fornito non è da considerarsi sostitutivo della visita medica. Se hai qualche dubbio in materia di cardiologia e vuoi inviare anche tu una domanda al dottor Alberto Margonato, clicca qui

Terza tranche di risposte D: Salve, sono una ragazza di 30 anni ed alcuni mesi fa ho avuto un forte episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare con il battito di 240 battiti al minuto. Mi sono spaventata da morire,credevo in un infarto,il battito così forte e irregolare non mi permetteva di respirare e di camminare,sono quasi svenuta, in più vomito e diarrea. Sono corsa al pronto soccorso dove appunto con l'elettrocardiogramma mi hanno spiegato cosa fosse e con alcune manovre manuali e una flebo di isoptin mi hanno regolarizzato il tutto, anche se sono stata male per altri 2 o 3 giorni. Ora vivo nel terrore di rivivere questo episodio,non so cosa fare...vorrei dei consigli... la ringrazio in anticipo per la risposta



R: Deve rivolgersi a un centro aritmologico e programmare una procedura di ablazione che ha ottime possibilità di portarla a guarigione.



D: Buongiorno, so di avere una extrasistole e un lieve soffio al cuore, ma non me ne sono mai preoccupata più di tanto, se non che già da un paio di anni quando mangio dei tarallini, anche pochi (5) subito dopo mi viene la tachicardia, devi iniziarmi a preoccupare. Cordiali saluti, Laura



R: Faccia un elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore:durante la registrazione esegua le attività che le provocano i disturbi e si vedrà cosa succede al ritmo cardiaco per poi decidere la eventuale cura.



D: Salve Dottore, sono un ragazzo della provincia di Brindisi, volevo informarla che alcuni mesi fa, mentre ero in casa e tra l'altro appena svegliato, mi sentii male, ad un tratto mi girò la testa, avvertii degli strani formicolii sul corpo, mi allarmai e chiesi aiuto, ma mi resi conto che il mio labbro, occhio, zigomo erano paralizzati e il mio cuore batteva a mille e sentivo un formicolio al al petto sulla parte sinistra che è durato circa 1 settimana. Decidemmo di andare in ospedale, dove mi ricoverarono in neurologia, la conclusione e che con tutti gli accertamenti (RM-analisi specifiche-ECG-ecodoppler-transcranico-tac al torace) non è risultato nulla e mi hanno dimesso, tranne un valore alterato nel sangue dovuto all'omocisteina, ma curato con l'acido folico. Conclusione dimesso con la seguente cura: folina e cardirene, ma non mi hanno saputo dare certezze sull'accaduto, hanno ipotizzato problema circolatorio, o fattori di stress. Lei cosa ne pensa?



R: Credo si sia trattato di stress, mi pare gli esami siano stati approfonditi.



D: BUONGIORNO,HO 49 ANNI E SOFFRO DI DIABETE TIPO 2 DA 9 ANNI CURATO CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI, DA 3 ANNI TUTTE LE SERE PRENDO 1 CARDIOASPIRIN E ALCUNI INTEGRATORI COME OMEGA 3 E GINKO BILOBA PER PREVENIRE INFARTO E ICTUS,VOLEVO SAPERE SE E' UTILE ASSUMERE ANCHE LA CARDIOASPIRIN VISTO LE OPINIONI DISCORDANTI DI ALCUNI DOTTORI DELL'OSPEDALE DI CREMA DOVE VIVO. LA RINGRAZIO IN ANTICIPO PER LA RISPOSTA E LA SALUTO.



R: L'aspirina in assenza di danno vascolare, può provocare più danni (allo stomaco) che benefici. Faccia invece regolare attività fisica per prevenire complicazioni cardiovascolari.



D: Nel 2009 dovevo essere operata al cuore per chiusura forame pervio, ma un'allergia agli anticoagulanti me lo ha impedito. A cosa posso andare incontro, come devo agire per non incorrere in guai di salute? Che cosa rischio, devo tenermi controllata con qualche esame specifico? Grazie mille!



R: L'utilità della chiusura del forame ovale per prevenire l’ictus è controversa. Faccia un doppler transcranico: se si conferma un importante passaggio di bolle, potrà essere ripresa in esame la chiusura percutanea,valutando bene il tipo di presidio da usare e la terapia da seguire.



D: Nel 2007 dopo un infarto e uno stand medicato, il cardiologo mi ha prescritto la terapia con inserito anche il plavix per circa 1 anno e mezzo. Alla fine del 2009 ho avuto un altro infarto con ricovero in rianimazione e poi in terapia intensiva. Ancora "plavix per tutta la vita". Nel giugno 2011 ho fatto una fortissima emorragia dal naso con conseguente ricovero 1° intervento e poi intervento dall'inguine di due piccoli coni per chiudere le vene(non so se sono stato molto chiaro)Partito in inverno per lungo tempo al caldo, ho avuto per quasi due mesi epistassi notturne. Ma il plavix, che tutti prendono per brevi periodi, e' idoneo per un periodo cosi' lungo? Ho cambiato da solo il momento di assunzione (9 di mattina e non di sera) ma vorrei interromperlo per sempre. Devo fare una coronarografia, ma lei che consiglio può darmi? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta. Giuseppe



R: In genere dopo un anno dall’impianto di stent medicato,si può sospendere il Plavix e proseguire con la sola Aspirina 100 mg:ovviamente ci possono essere eccezioni (ad es angioplastica del tronco comune della coronaria sinistra) dove si preferisce proseguire la terapia più a lungo.



D: CENTRO GENETICO-CLINICO DELLE CARDIOMIOPATIE ARITMICHE Padova,22105/2O12 Egregio Collega, abbiamo valutato in data odierna ..., di 16 anni, per sospetta iomiopatia Aritmogena. ll ragazzo è asintomatico e nega familiarità per cardiomiopatie o morte improwisa. Nel 2008, in di una visita medica per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica (Basket), venivano frequenti extrasistoli isolate e monomorfe ad origine dal tratto di efflusso del ventricolo per cui eseguiva accertamenti (ecocardiogramma e SAECG) presso il nostro centro risultati negativi. Tuttavia, a fini prudenziali, veniva negata l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Da allora sottoponeva a periodico follow-up cardiologico, sempre risultato negativo. Ha tentato l'esecuzione di una RM senza premedicazione che non è risultata possibile per le aritmie; è stato tentato quindi con amiodarone che non è tuttavia



R: Credo valga la pena di rivolgersi a un centro aritmologico qualificato per eseguire eventualmente uno studio elettrofisiologico prima di negare a un giovane la attività sportiva.



D: Salve, ho 55 anni, soffro periodicamente circa una volta l'anno di episodi di tachicardia parossistica sopra ventricolare, dopo alcune visite effettuate in diversi studi di cardiologia, qualcuno mi consiglia l'ablazione, ultimamente un specialista aritmologo mi ha dato NESSUNA terapia al mio caso; consigliandomi di convivere con il problema e magari fare una manovra valsalva al momento. Tutto ciò mi condiziona un po' la vita, che devo fare? ho bisogno di altri consigli...



R: Nei casi come il suo la ablazione funziona molto bene: si rivolga a un centro di aritmologia.



D: Gentile Dott. le chiedevo come mi dovevo comportare, ho 39 anni non fumo non bevo sono solo in sovrappeso 1.70 per circa kg 90, nell'ultimo anno non prendo più la pillola anticoncezionale, da una visita fatta l'anno scorso dal cardiologo ho un piccolo soffio, e la pressione arteriosa la minima che tendenzialmente alta, ora mi muovo molto di più andando al lavoro in bici, anche a tavola cerco di limitarmi e di mangiare più frutta e verdura, ultimamente ho preso anche il macchinino per la misurazione della pressione per tenerla sotto controllo e spesso risulta il valore minimo alto e il battito cardiaco è sempre oltre gli 80 battiti, inoltre anche attraverso il solito macchinario mi rivela delle aritmie. Chiedevo mi devo preoccupare e devo fare altri controlli, o magari è dovuto alla stanchezza del periodo e anche allo stress, visto che sto' per perdere il lavoro. La ringrazio del tempo che mi ha concesso. Federica Tomasi



R: Faccia comunque holter ECG delle 24 ore e monitoraggio pressorio 24 ore per stabilire se sia necessaria una terapia per l’ipertensione.



D: La cardioaspirina mi fa urinare sangue. Come posso sostituire la cardio aspirina visto che mi porta emorragie con una equivalente io soffro di ipertensione



R: Per l’ipertensione, in assenza di danno vascolare, l’aspirina non è essenziale.