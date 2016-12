Consumi in cerca del loro "bosone di Higgs"

In attesa, alla fine del mese, del vertice europeo che doveva “salvare l’euro”, in un crescendo di pathos generato dai diversi incontri preparatori, l’indice di fiducia sembra godere a giugno di un sussulto, un auspicio più che una consegna nei confronti dell’establishment politico internazionale e della sua reale volontà di giungere ad un compromesso. Dunque, come ci hanno abituato in questi lunghi mesi trascorsi sull’orlo dell’abisso, i consumi seguono docilmente il fievole sobbalzo e si adattano al clima di forzato, moderato ottimismo. È così che a giugno, pur rimanendo molto bassa la spesa media per acquisto (-5,8%), si assiste ad una ripresa sia del numero di acquirenti (+3,7%) che del numero di acquisti pro capite (+6,3%).

Tale ripresa, che rimane concentrata nelle fasce di età oltre i 45 anni e nelle professioni più “elevate”, appare però diffusa a tutti i profili di speso e alle diverse tipologie di prodotto. Avviene dunque che le tendenze dell’Abbigliamento e Calzature, particolarmente pesanti nei mesi scorsi, si portino su valori pur negativi, ma di minore intensità (-3,6%). A questo proposito, la concessione a livello locale all’anticipo delle iniziative promozionali di un mese rispetto ai saldi di luglio non sembra però avere prodotto risultati significativi. Ugualmente si moderano i cali del Dettaglio non Alimentare, sostenuto in particolare dagli aumenti di Farmacie, Profumerie, “Piante e Fiori” e “Animali e Accessori”, confermando la mai scemata attenzione alla cura della propria persona, nella doppia componente di “corpo” e “spirito”.

In cima alla classifica spiccano però ancora beni e servizi tecnologici: da un lato le Telecomunicazioni, il cui sviluppo (+16,2%) continua ad essere sostenuto dalla Telefonia, in particolare mobile, e il comparto Informatica, beni e servizi professionali (+20%). In questo caso è la componente dei servizi quella che imprime la maggior accelerazione al comparto, soprattutto grazie all’acquisto online di servizi informativi legati alle visure camerali e alle consultazioni d’archivio. In questo contesto, l’e-commerce si conferma in solida espansione (+10,7% rispetto al +2,6% del mondo fisico), pur nel corso di una progressiva moderazione dei trend: dai tassi vicini al 20% di inizio anno, il ritmo di sviluppo si è lentamente raffreddato nel corso dei mesi, a causa soprattutto del rallentamento del comparto Viaggi e Trasporti (che ammonta a oltre il 41% della spesa totale), cresciuto “solo” del 5,4% in giugno. Un piccolo segnale di cedimento per un settore, quello turistico, in controtendenza fino a pochi mesi fa. Fra molte conferme e qualche sobbalzo, ma soprattutto all’interno di un clima di grande incertezza, il consumatore fatica a ritrovare serenità nei comportamenti e a ridare consistenza ai trend d’acquisto. A differenza dei ricercatori del Cern, i consumi sono ancora in cerca del loro “Bosone di Higgs”.