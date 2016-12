I segreti per un e-commerce sicuro

Perché la maggior parte dei consumatori sceglie la carta per fare acquisti su internet?

Perché è uno strumento di pagamento comodo, veloce, sicuro. Con la carta di credito è possibile fare acquisti presso tutti gli esercenti online, in pochi clic e in massima sicurezza.

La paura delle frodi nell’utilizzo della carta online, quindi, è un falso mito?

I consumatori ormai sanno che comprare online è sicuro quanto comprare nel mondo reale e che anche i rischi che si corrono sono i medesimi. Le frodi esistono, certo, ma è giusto ricondurle alla loro reale dimensione: come CartaSi registriamo circa 1 frode ogni 10.000 transazioni.

Carta di credito o carta prepagata: quale conviene scegliere per comprare online? Qual è più sicura?

Entrambe possono venir utilizzate per fare acquisti su internet perché entrambe sono collegate ai circuiti internazionali Visa e MasterCard. Anche in fatto di sicurezza durante gli acquisti, non ci sono differenze. In caso di frode, invece, il rischio di perdite economiche sulla carta prepagata è pari all’importo ricaricato e disponibile, mentre sulla carta di credito è limitato al plafond residuo. In caso di contestazione di una spesa fraudolenta su carta di credito, inoltre, viene applicata solo una franchigia di 150 euro. È importante ricordare che per gli iscritti ai Servizi SMS di CartaSi non è previsto il pagamento di alcuna franchigia.

Quali sono i consigli per fare acquisti sicuri sul web?

È sufficiente usare alcune semplici cautele. Innanzitutto è fondamentale attivare la protezione antifrode 3D Secure messa gratuitamente a disposizione da Visa (Verified by Visa) e MasterCard (MasterCard Secure Code). Si tratta di una password di sicurezza che viene scelta dal titolare della carta di credito e che viene utilizzata, durante ogni acquisto online, al momento del pagamento in abbinata ai dati della propria carta. Inoltre, è consigliabile fare acquisti solo su siti certificati e sicuri, identificabili con un lucchetto nella parte inferiore destra del browser. Infine, per stare ancora più tranquilli, si possono attivare i servizi SMS di CartaSi che avvisano in tempo reale di ogni spesa effettuata con la carta.

L’e-commerce registra una crescita costante e continua, nonostante la crisi. Perché?

Durante i periodi di difficoltà economica, come quello attuale, i consumatori tendono a rivedere sia la tipologia di prodotti da acquistare, sia i canali tramite i quali acquistarli; al contempo le evoluzioni tecnologiche diventano un fenomeno di massa. Quindi, se sul fronte dei prodotti acquistati calano le vendite di beni fisici tradizionali, crescono quelle di gadget tecnologici come smartphone, tablet e beni digitali; allo stesso modo, sul fronte dei canali di acquisto, si contraggono quelli tradizionali e si espandono quelli più innovativi, come l’e-commerce.

Non c’è anche l’elemento “risparmio” a favorire il boom dell’e-commerce? O altri vantaggi?

Senza dubbio l’e-commerce aumenta le possibilità di confronto, quindi favorisce la concorrenza, e di conseguenza amplia le possibilità di risparmio. Ma i vantaggi dell’online non si riducono a questo. Comprare su internet è comodo, è veloce, è sicuro, garantisce ormai elevati standard di servizio e non ha orari. L’e-commerce favorisce uno scambio di informazioni tra l’esercente e il cliente. Su internet, inoltre, i clienti possono parlare tra di loro, discutere sui forum, darsi consigli, aiutarsi a scegliere. E sul web non c’è stagione, perchè internet ha completamente scardinato il concetto di “ricorrenza” dello shopping e ha superato quello del “saldo”: la caccia all’occasione, online, è continua, per ogni tipologia di merce.