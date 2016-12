A "Jazz Meeting" Francesco Cafiso

foto Sito ufficiale 11:35 - Successo al "Festival dei Due Mondi" di Spoleto, per il concerto di Francesco Cafiso e del suo quintetto, composto oltre che dal sassofonista siciliano da una vera e propria "all star" del nostro Jazz: Enrico Pieranunzi al piano, Flavio Boltro alla tromba, Roberto Gatto alla batteria e Rosario Bonaccorso al contrabbasso. - Successo al "Festival dei Due Mondi" di Spoleto, per il concerto di Francesco Cafiso e del suo quintetto, composto oltre che dal sassofonista siciliano da una vera e propria "all star" del nostro Jazz: Enrico Pieranunzi al piano, Flavio Boltro alla tromba, Roberto Gatto alla batteria e Rosario Bonaccorso al contrabbasso.

Il pubblico del Teatro Nuovo "Giancarlo Menotti" ha risposto nella maniera migliore possibile e quindi con il tutto esaurito ad un concerto che oltre a due composizioni dello stesso Cafiso, ha presentato una serie di standard che i musicisti sul palco hanno interpretato con la consueta classe.



Francesco Cafiso è nostro ospite questa settimana a "Jazz Meeting", il musicista ci ha parlato dell'impatto con il Festival. "Quello di Spoleto è un Festival di alto livello - dice Francesco -, una manifestazione culturale a 360 gradi, che abbraccia tutte le forme di arte, per me è un onore condividere il palco con jazzisti come quelli che suonano con me questa sera".



Il nostro Jazz ha avuto una crescita costante negli ultimi anni...

Sicuramente, il jazz italiano nel mondo è importantissimo molti i nostri musicisti sono apprezzati ed il livello generale si è alzato; è bello sapere che gode sempre di maggiore attenzione da parte del pubblico e della critica.



Ascoltandovi già dal sound check l'impressione mi sembra ottima.

Trovarsi bene con musicisti di questo calibro è facile ed è un piacere assoluto suonare con loro. Spero che il progetto possa avere sviluppi positivi in futuro e che non sia una collaborazione fugace. Anche se abbiamo suonato in diverse situazioni in precedenza, il quintetto lavora insieme questa sera per la prima volta.

Giancarlo Bastianelli