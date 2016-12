A "Popular" Teresa De Sio

foto Ufficio stampa 10:35 - Domenica 15 luglio a Civitavecchia a conclusione della città laziale giunto quest'anno alla decima edizione è in programma il concerto di Teresa De Sio. La poliedrica artista si esibirà nel suggestivo scenario di Forte Michelangelo nel porto storico di Civitavecchia dalle 21.30. Uno dei tanti nomi di un cartellone variegato, nell'evento organizzato da Mario Camilletti. - Domenica 15 luglio a Civitavecchia a conclusione della città laziale giunto quest'anno alla decima edizione è in programma il concerto di Teresa De Sio. La poliedrica artista si esibirà nel suggestivo scenario di Forte Michelangelo nel porto storico di Civitavecchia dalle 21.30. Uno dei tanti nomi di un cartellone variegato, nell'evento organizzato da Mario Camilletti.

Dall'esperienza con Musicanova fino ai grandi successi commerciali degli anni '80 Teresa De Sio non ha mai tagliato, ma semmai approfondito, i legami con la sua terra. In anni più recenti Teresa ha dato vita anche all'etichetta discografica "C.o.r.e." in compagnia di Maria Laura Giulietti, sua produttrice storica con lo scopo di curare sia aspetto della produzione degli album, che dei concerti. La "C.o.r.e." ha pubblicato anche il suo ultimo lavoro "Tutto Cambia". Teresa de Sio è nostra graditissima ospite per la prima volta a "Popular".



Teresa la tua "Tutto Cambia", versione italiana del brano di Mercedes Sosa, è diventata un sorta di "manifesto" di quel cambiamento che tutti auspichiamo.

Si infatti, mi piacerebbe che il brano fosse considerato anche da questo punto di vista; noi tutti dobbiamo abituarci al cambiamento e sperare che avvenga, possibilmente in meglio. "Tutto Cambia" diventa quindi un auspicio, una speranza ed un incitamento per la nostra vita ma anche per le cose che ci circondano. Sono un'autrice e tendo a prediligere cose che compongo, poi esistono anche canzoni di altri artisti che nel corso del tempo mi colpiscono e diventano importanti.



Questo è anche il motivo per cui nel disco troviamo anche canzoni di altri autori?

Mi è piaciuto proporli con una mia visione personale, come nel caso di "Inno Nazionale" di Luca Carboni canzone di 16 anni fa, un pezzo potentissimo nei contenuti ed oggi sempre più attuale o nella mia versione di "Creuza de Ma" di Fabrizio de Andrè che io canto in napoletano con il titolo di "Na Strada In Miezzo 'O Mare".



Questa canzone come le altre del disco farà parte della scaletta del tuo concerto a Civitavecchia?

Certamente anche perchè Fabrizio era mio amico e cantai con lui in duetto "Un Libero Cercare"; per me il concerto è importantisimo un momento di vero incontro con il pubblico, in particolare per l'evento di Civitavecchia, dove sono nati anche i miei ultimi tre dischi.



In questi anni è stato difficile per te rinunciare al grande successo commerciale per seguire con il tuo istinto la musica popolare?

Tutto dipende da quali sono le priorità di un artista: se la mia fosse stata solo quella di essere prima in classifica, come in effetti è avvenuto negli anni '80, non avrei potuto fare le scelte che ho fatto e che hanno appagato il mio desiderio di ricercare e creare.