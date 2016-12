A "Popular" l'Ensemble Raro

foto Dal Web 15:20 - Una Standing Ovation ha accolto al Festival dei Due Mondi di Spoleto la conclusione della performance dell' Ensemble Raro "Transilvania Magica - Songs And Dances Of Life", al Teatro Caio Melisso. "L'Ensemble Raro" nato nel 2004, ha suonato nelle migliori sale del mondo dalla "Carnegie Hall" di New York alla "Konzerthaus" di Vienna. - Una Standing Ovation ha accolto al Festival dei Due Mondi di Spoleto la conclusione della performance dell' Ensemble Raro "Transilvania Magica - Songs And Dances Of Life", al Teatro Caio Melisso. "L'Ensemble Raro" nato nel 2004, ha suonato nelle migliori sale del mondo dalla "Carnegie Hall" di New York alla "Konzerthaus" di Vienna.

L'ensemble è composto da Diana Ketler al pianoforte, Andrej Bielov al violino e Christian Nas e Razvan Popovici entrambi alla viola. Proprio a Razvan è toccato parlare dell'inizio del progetto...



"E' nato nel 2007 a Sibiu - dice il musicista -, che è anche la mia città di origine; pur provenendo da diversi paesi, condividiamo la passione per la musica della Transilvania, e compositori come Enescu e Martinu. "Song And Dances Of Life" si contrappone a "Song And Dances Of Death" di Modest Musorskij".



Nel vostro repertorio anche musicisti che pur provenendo da altre zone furono impressionati favorevolmente da questa terra.

Sì, è il caso di Liszt o Shubert che abbiamo proposto questa sera con brani che i due compositori crearono perchè ispirati dalla Transilvania, terra che anche nel titolo del progetto non potevamo che definire "magica". Ma abbiamo anche riadattato la "Ballata e Danza per due Viole" di Ligeti che inizialmente era stata pensata per un violino ed una viola. Di Liszt nei concerti proponiamo anche la "Romanza Dimenticata per Viola e Pianoforte".



Non è mancato, prima del meritato trionfo, il bis concesso alla platea del Caio Melisso con "Csardas" di Monti.

Giancarlo Bastianelli