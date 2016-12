Perché Oscar Pistrorius ha già vinto?

foto Afp

- Il venticinquenne sudafricano, amputato ad entrambe le gambe, sarà il primo atleta paralimpico nella storia dei cinque cerchi, a partecipare ai Giochi Olimpici nella disciplina regina: l'atletica leggera. Oscar Pistorius a Londra prenderà parte non solo alla staffetta 4x400, ma anche ai 400 metri, prima di difendere, qualche settimana dopo nelle Paralimpiadi, i tre ori conquistati a Pechino nel '08 su 100, 200 e 400 metri.C'erano già stati dei precedenti in passato, ma nella specialità del tiro con l'arco e non nell'atletica. Prima di Pistorius altri due diversamente abili aveva partecipato ai giochi: la neozelandese Neroli Fairhall a Los Angeles nell'84 e l'azzurra Paola Fantato, ad Atlanta nel '96.Quello olimpico per Oscar è un sogno inseguito dal 2005 e coronato a pochi giorni dal fallimento nel raggiungere il limite per la partecipazione individuale, visto che nell'ultimo tentativo aveva mancato per pochi decimi (45''52 contro il minimo di 45''30 richiesto dalla federazione) la qualificazione diretta. L'atleta sudafricano aveva, però, ottenuto due volte il tempo necessario: lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro e a marzo ai campionati nazionali a Pretoria, in Sudafrica, ma secondo i criteri del Comitato olimpico sudafricano avrebbe dovuto confermarle il tempo entro il 30 giugno, cosa che non gli è riuscita. Il 45''20 fatto registrare a Pretoria è, però, il miglior tempo sudafricano dell'anno, seguito dal 45''36 ottenuto da Willie de Beer e dal 45''59 di Ofentse Mogawane. L'unico tempo "A" ottenuto per la qualificazione, sotto 45''30, è quindi quello di Pistorius, anche se non è stato confermato entro giugno. In deroga alle regole interne, il 25enne di Johannesburg è stato però convocato anche per la gara individuale, come ha chiarito egli stesso sul suo sito. La Confederazione dello Sport sudafricana e il Comitato olimpico locale hanno poi precisato che Pistorius è stato convocato per i suoi meriti sportivi.