Cos'è la "particella di Dio"?

foto Ap/Lapresse

16:26

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

- E' la particella grazie alla quale ogni cosa ha una massa e la materia esiste così come la conosciamo. Viene chiamata "particella di Dio" ma i fisici preferiscono chiamarlo bosone di Higgs, dal nome del britannico Peter Higgs, che nel 1964 ne aveva previsto l'esistenzaI ricercatori che lavorano al Large Hadron Collider del Cern di Ginevra. Nello specifico gli studiosi responsabili di due dei tre esperimenti che sono installati lungo i 27 chilometri dell'acceleratore di particelle del Cern, e cioè Atlas e Cms.Perché è l'unica particella prevista dal Modello Standard (una delle teorie, al momento la più accredita, che riesce a spiegare il comportamento delle particelle elementari dell'Universo visibile e alcune delle forze grazie alle quali esse interagiscono), a non essere ancora stata osservata. Ci dà la conferma su come pensiamo che funzionino alcune cose nell'Universo visibile. Se i fisici del Cern avessero proprio sbagliato, vuol dire che da qualche parte c'è un errore: dovremo prendere in considerazioni altri modelli, formulati dai fisici teorici come estensioni del Modello Standard e prepararci a una fisica del tutto nuova.