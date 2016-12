Dov'è finito Mario Balotelli?

foto LaPresse

16:25

- SuperMario è sparito, partito per una vacanza in una località top secret dopo la cerimonia al Quirinale voluta dal presidente Napolitano per rendere onore alla Nazionale di Prandelli, finalista a Euro 2012. Da allora solo un comunicato ufficiale per rispondere all'intervista in cui la sua ex fidanzata Raffaella Fico ha annunciato di aspettare un figlio suo.Ha chiesto il test di paternità ma ha assicurato che in caso positivo riconoscerà il figlio anche se non avrebbe intenzione di tornare insieme alla Fico.Il calciatore del Manchester City e Raffaella Fico hanno iniziato la loro storia nel giugno 2011. Il rapporto è andato avanti fino all'aprile 2012 quando a causa dei continui litigi per i tradimenti del bomber bresciano la coppia si è separata. Secondo Raffaella anche questo particolare sarebbe ormai acqua passata: "Stiamo ricostruendo il nostro rapporto. Lui non ha mai smesso di amarmi". Lui però non la pensa così e si è spinto oltre, mettendolo nero su bianco.