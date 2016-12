Perché si sta parlando così tanto di Scientology?

foto Olycom

- Tutta colpa o merito di Tom Cruise. Le ragioni del divorzio annunciato dalla moglie, 'attrice Katie Holmes, madre della piccola Suri, secondo i media dipendono esclusivamente da Scientology.Wikipedia la definisce un'organizzazione che raccoglie e diffonde l'insieme delle credenze e pratiche ideate dallo scrittore di fantascienza L. Ron Hubbard nel 1954 basate sul precedente sistema di auto-aiuto denominato Dianetics. Hubbard ha dato nel tempo diverse definizioni di Scientology ("filosofia religiosa", "corpo organizzato di conoscenza"). Ii siti ufficiali di Scientology parlano invece di "filosofia religiosa applicata". La dottrina principale di Scientology riguarda la liberazione dell’anima, che viene definita “thetan”. Per realizzare ciò va raggiunto lo status di "clear" attraverso una serie di prove definite "auditing". I costi di questi auditing sono altisisimi: Scientology viene considerata non a torto la religione più costosa. Dai "listini delle donazioni obbligatorie" interni si può quantificare in circa 25.000 euro il costo complessivo per raggiungere lo "stato di Clear", e in circa 250.000 euro quello per l'ottenimento del livello di OT VIII, il più alto attualmente a disposizione.Non esistono dati certi. Alcuni stime parlano di 40mila ma si arriva fino a 8 milioni. Quel che è certo è che tra gli adepti non mancano nomi altisonanti. A partite proprio da Tom Cruise (considerato il capo della setta a partire dal 2007). Scientologyst sono anche gli attori John Travolta, Kirstie Alley e Lisa Marie Presley.