foto Ap/Lapresse

16:29

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E CAPO

- I rerferti medici affermano altro: il leader palestinese è deceduto nell'ospedale militare francese di Percy (sud di Parigi), nel 2004, dopo una misteriosa infermità sfociata in un repentino e per molti inspiegabile deperimento. Già allora qualcuno parlò di "omicidio". Ora questa ipotesi torna prepotentemente a galla dopo la pubblicazione dei risultati di una ricerca svizzera, diffusi da Al Jazeera, sugli effetti personali di Arafat.Le analisi accreditano la presenza di tracce anomale di polonio (la stessa sostanza che ha ucciso nel 2006 l'ex spia russa Aleksandr Litvinenko, transfuga a Londra), sullo spazzolino, fra i vestiti e sulla kefiah di Arafat.Israele ovviamente ma anche tanti nomi importanti all’interno stesso di Fatah, il movimento fondato da Arafat premevano per l’uscita di scena del raìs.