La "luna sull'acqua" dei consumi

Il secondo è l’immagine dell’immobilismo (o irremovibilità) del sistema politico europeo di fronte a tanta turbolenza. In effetti queste stesse immagini trovano una sintesi nelle reazioni dei cittadini- consumatori: le aspettative sullo stato dell’economia propria e del paese risentono pesantemente del contesto mediatico e lo riflettono nei comportamenti di consumo in modo perfettamente correlato. Tuttavia, il rincorrersi delle oscillazioni della fiducia e degli acquisti, impetuose ormai da diversi mesi, nasconde un trend che lentamente, ma decisamente, si dirige appunto verso la stagnazione.

Dopo il calo di aprile, in maggio la congiuntura degli acquisti resta ancora debole. Il leggero miglioramento dell’ultimo mese rispetto al precedente (+1,7%, contro -3,0%), non muta nella sostanza la struttura dei consumi: depurati dall’effetto calendario entrambi i dati sarebbero uguali a zero. Dello stesso tenore il profilo merceologico, che vede in generale la crescita dei servizi (con il brillante +18,5% della Telefonia) e la sofferenza dei prodotti (accentuata dall’ancora negativo - 11,7% di Abbigliamento e Calzature).

La debole crescita del mese proviene dall’ecommerce, che in maggio si espande ancora, pur su ritmi decisamente più lenti rispetto agli ultimi mesi: il +12,3% del canale riesce tuttavia a controbilanciare il -0,1% dei canali fisici. In termini di caratteristiche degli acquirenti, si enfatizza la concentrazione delle spese verso le fasce d’età più elevata: i segni positivi riguardano solo gli over 45 (+5,4%), mentre le altre categorie decrementano di -3,7%. Gli incrementi riguardano prevalentemente le classi socioeconomiche più elevate, come lavoratori autonomi e dirigenti. Per la crescita degli acquisti è peraltro decisivo il contributo delle carte aziendali, in aumento del +8,0%, contro la sostanziale stabilità delle tipologie individuali.