Pagamenti intelligenti, in negozio con la carta

Un esercente può rifiutarsi di accettare che io paghi con la carta di credito per importi bassi o in periodi dell’anno particolari, come quello dei saldi?

No, non può. L’unico caso in cui un esercente può rifiutare un pagamento con carta di credito è quando non riesce ad accertare l’identità di chi paga (firma che non corrisponde o documento di identità mancante). In tutti gli altri casi l’esercente è obbligato ad accettare pagamenti con carta di credito in qualsiasi periodo dell’anno (compresi i saldi) e per qualsiasi importo (anche minimo): l’esercente che viene meno a questo obbligo contrattuale rischia lo sconvenzionamento.



Perché non tutti gli esercenti mi richiedono il documento di identità per i pagamenti con carta di credito? Non sarebbe obbligatorio? L’esercente è obbligato, per contratto, a verificare l’identità di chi paga con la carta di credito. Può scegliere di farlo controllando la firma sullo scontrino o chiedendo un documento di identità. L’obbligo, quindi, non sta nel chiedere un documento di riconoscimento, ma nell’accertarsi che chi paga con carta sia effettivamente il titolare della carta stessa.



Se io volessi interrompere la domiciliazione di un pagamento sulla mia carta di credito, come una bolletta telefonica, a chi devo rivolgermi? All’esercente o a CartaSi?

La richiesta va fatta all’esercente. La domiciliazione di un pagamento è un contratto tra il titolare di carta e l’esercente (come ad esempio un operatore telefonico): in tale contratto CartaSi è esclusivamente lo strumento scelto dal cliente per pagare. CartaSi, quindi, anche dal punto di vista legale, non può in alcun modo intervenire in un contratto sottoscritto da terze parti. Per questo motivo la richiesta deve essere rivolta all’esercente affinché interrompa l’addebito del servizio sulla carta.



In quali situazioni un esercente può applicare costi aggiuntivi se scelgo di pagare con la carta di credito?

In nessuna situazione un esercente può applicare costi aggiuntivi: il cliente deve pagare solo il prezzo della merce acquistata, indipendentemente dal mezzo di pagamento che ha scelto.