Cesarone Romiti reporter confessore

Addio ahi Piroso, Arbore vent'anni dopo 18:41 - Per il quirite del potere Cesare Romiti davvero la civetta di Minerva vola al crepuscolo: i quasi 90 anni gli portano più saggezza e simpatia di quando, alla Fiat, era uno squalo e ne aveva 50.

Mentre l’altra sera, a Confessione Reporter (Italiauno speciale prima serata) abbiamo visto Romiti trasformarsi in una sorta di David Letterman intervistando con piglio tosto e cazzerellone Massimo Mucchetti, be’, la sensazione è stata di spaesamento. Per un minuto. Giusto il tempo della prima domanda che il neocronista scodellava alla prima firma economica del Corriere della sera: "Perchè voi giornalisti non avete previsto la crisi?". "Io fui ingannato dai dati di bilancio: per saperlo avrei dovuto avere accesso alla centrale rischi della Banca d’Italia e a Bloomberg per capire l’esposizione delle banche italiane. Alla centrale rischi hanno accesso alle banche, come mai? E voi editori non ci avevate dato l’accesso a Bloomberg, perchè costava troppo", ribatteva Mucchetti al suo ex editore Romiti. Il quale, sorriso piacione, insisteva: "Io l’avrei fatto, nessuno me l’ha chiesto. Ma permetta una domanda cattiva: quanto siete influenzati da amicizie? Lei è considerato vicino al suo editore Bazoli...". Mucchetti, estraendosi il coltello della domanda dalle scapole dell’etica professionale: "Io vivo solo a Brescia, come Bazoli. Le differenza nei rapporti coi potenti sta nella vita che fai. Dipende se te la sei costruita tu o ne sei tributario". Botta-e-risposta da manuale. Incastonato nel buon programma di Stella Pende (rea confessa di una “passione infrangibile” per il mestiere) il Romiti cronista senza peli sulla lingua è figlio del libro pubblicato oggi con Paolo Madron -Storia segreta del capitalismo italiano, Longanesi - : alla sua età ci si può permettere di fare i kamikaze con l’allegria nel cuore.



L’intervista alla pari termina con un’appendice posticcia: il commento di Myrta Merlino che mascherava la marketta al proprio libro. Legittimo e ben articolato, ma si poteva evitare. Pende a parte, però, il giornalismo d’oggi rimane di incerta professionalità. Quando Mucchetti dice: "I giornali sono l’ultima ruota del carro dell’economia ma dovrebbero essere su un altro carro", non abbiamo bene capito di quale carro...