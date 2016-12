11:25

- Messaggio per il pensionato d’oro Felice Crosta. Nell’apprendere dell’impavida lotta per la difesa del suo diritto (un vitalizio da 41.600 euro al mese, 1.369 euro al giorno) desideriamo esprimerle la nostra ammirazione per il suo coraggio. E vorremmo anche augurarle lunga vita, se non ci costasse più di una Finanziaria.