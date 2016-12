Addio ahi Piroso, Arbore vent'anni dopo

- Fare del proprio addio un tintinnar di calici e sorrisi è molto autoironico. E come in una novella di Jorge Amado, Antonello Piroso ha celebrato il funerale del suo programma (Ah Ipiroso, lunedì, terza serata se non quarta) tutto di bianco vestito, con un buffet sostanzioso, circondato da un allegro casino e dall’abbraccio –come si dice- delle persone care.

E di persone care, di ospiti, per essere stato un programma sprofondato nel palinsesto di una tv che non l’amava più, e inoltre ispirato al cazzeggio delle più divertenti lezioni di Renzo Arbore, be’, Ah Ipiroso ne avute parecchie. Da Miriam Mafai a Lillo & Greg, da Pannofino ai Manetti Bros agli chef più noti ai politici più disperati, i passeggiatori nella tele notturna di Piroso ( solo a vederne scorrere i volti passano più di 5 minuti)sono stati intarsi consapevoli di un’inconsueta satira di costume. Dopo 10 anni e 426 puntate questa sorta di Quelli della notte 2.0 lascia con l’onore delle armi. Ah IPiroso era un divertissment volutamente destrutturato. C’era il conduttore, Antonello Piroso già direttore dei tg de La7 prima di Mentana, in maniche di camicia e cravatta; c’erano una scrivania, giornali da commentare, video da guardare e vecchie fotografie da accarezzare e in molte di esse compare lo stesso Piroso nelle sue tante reincarnazioni, cronista, autore di Domenica in, indiano metropolitano. C’erano, soprattutto, due ospiti fissi attraversati da vena surreale. Erano lo scrittore Fulvio Abbate e il redivivo Adriano Panatta che discettava di tutto e beveva “un caffè che pare una ciofeca”; ed erano oggetto di fischi, refrain (“Estiqaatsi" il più noto: si legge Esticazzi…) suoni inumani provenienti da una fantomatica jiingle machine, sorta di confessore laico dei peccati televisivi. Esilarante, per dire, l’ultimo video inglese da Youtube che descrive efferate tragedie sulle note di Que serà serà: roba che evoca più Monty Python che Gigi Marzullo.

E su questo schema fisso ruotava una varia umanità, un viavai di opinionisti improvvisati a commentare la giornata trascorsa. Da Umberto Pizzi che con le sue foto immortalava il lato trash dell’Italia a Riccardo Garrone veterano di cinema che si lasciava affondare nelle memorie, dall’imitatrice di politici Gabriella Germani a Giampaolo Pansa spietato ritrattista di popoli senza speranza. Non c’era una trama, ogni idea spiattellata in diretta seguiva un percorso tutto suo. Di certo c’erano intelligenza e ironia. E quelle non muoiono mai.