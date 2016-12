USB - Udite Suoni Buoni a Space Scout

foto Ufficio stampa 18:07 - USB - Udite Suoni Buoni è la nuova band creata da Dj Jad, a vent'anni dalla nascita degli Articolo 31. Il progetto ha preso il via con “Ora che” (in coppia con il rapper esordiente Ciccio Pasticcio) il primo singolo ufficiale che anticipa l’uscita del disco, "L'Astronave", prevista in autunno. "Jad è una persona molto equilibrata ed ha una moglie e una figlia stupende: mi sono sentito subito a casa, seduto a tavola affianco di uno dei miei miti di sempre", dice il rapper Ciccio. è la nuova band creata da, a vent'anni dalla nascita degli. Il progetto ha preso il via con(in coppia con il rapper esordiente) il primo singolo ufficiale che anticipa l’uscita del disco,, prevista in autunno. "Jad è una persona molto equilibrata ed ha una moglie e una figlia stupende: mi sono sentito subito a casa, seduto a tavola affianco di uno dei miei miti di sempre", dice il rapper Ciccio.

"Il progetto nasce in maniera molto semplice e casuale. Circa un anno fa pubblicai una mia base sul mio profilo di Facebook, - spiega Dj Jad - Ciccio commentò "Che tentazione..", io risposi "Provaci..". Poco tempo dopo mi girò il cantato e io mi innamorai artisticamente di lui. Da lì mi venne l'idea di chiamare il gruppo USB, in riferimento alla comune "chiavetta", uno strumento che permette di condividere musica, informazione e immagini. Ma USB sta anche e soprattutto per Udite Suoni Buoni".



“Ora che” nasce con molta naturalezza e spontaneità, come del resto tutti i brani dell’album. - dicono Jad e Ciccio - E' stata una delle prime canzoni che abbiamo registrato e abbiamo deciso di pubblicarlo in questo memento perché è un pezzo fresco, estivo, un concentrato di sentimenti semplici e parole d’amore. Il brano è già disponibile su iTunes. L’album si chiamerà “L’Astronave”. Già dal titolo si capisce la voglia di intraprendere un viaggio attraverso il quale diffondere amore e positività in un momento in cui la nostra società è sempre più afflitta da invidia e malumore. Il disco contiene venti tracce di puro hip hop, allontanandosi così da quella personalità aggressiva che oggi il rap italiano sta mostrando. Un ritorno alle radici e ai valori originari: “Peace, Love, Unity and having Fun”.

Andrea Conti