A "Jazz Meeting" Dino Rubino

foto Dal Web 10:06 - Si intitola "Zenzi" ed è dedicato alla grande cantante africana Miriam Makeba, il nuovo lavoro di Dino Rubino trombettista e pianista, nostro gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting". Il suo album, pubblicato da "Tuk Music" è registrato con Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, racchiude dieci brani composti da Rubino ma, come vedremo tra poco, pienamente “vissuti” con gli altri musicisti. - Si intitola "Zenzi" ed è dedicato alla grande cantante africana Miriam Makeba, il nuovo lavoro di Dino Rubino trombettista e pianista, nostro gradito ospite questa settimana a "Jazz Meeting". Il suo album, pubblicato da "Tuk Music" è registrato con Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, racchiude dieci brani composti da Rubino ma, come vedremo tra poco, pienamente “vissuti” con gli altri musicisti.

"Zenzi" è stato realizzato dai tre musicisti negli studi "Artesuono" di Udine. Dino Rubino ci parla cosi della nascita di questo progetto. "E' un trio nato per caso - ci spiega Rubino -, abbiamo iniziato a suonare con Francesco Cafiso. Suonando con Stefano e Paolino è nata l'idea di dare vita ad un trio; poi partecipando ad un festival vicino Trento dedicato all 'Africa, pensammo di creare un progetto dedicato ad una grande voce di questo continente come Miriam Makeba".



Un progetto che nasce anche per il tuo interesse per l'Africa.

Si, ci sentiamo vicini alla cultura ed ai ritmi dell'Africa e a tutto quello che Miriam ha rappresentato per questa terra: il suo contributo culturale, politico e naturalmente anche musicale. Il patrimonio immenso che questa artista ha conferito ai ritmi africani resterà anche in futuro.



Sia Paolino che Stefano appartengono ad un generazione diversa dalla tua...

Nella musica, a mio avviso, non ci siano barriere tra generazioni; sia con Paolino che con Stefano c'è stata subito una grande sintonia, entrambi hanno dato un apporto artistico e musicale, che per quanto mi riguarda è fondamentale. Le composizioni sono mie ma i musicisti improvvisano e suonano con me, per questo il nostro progetto è quanto mai collettivo.



Il Dino Rubino Trio suonerà all' "Artusi Jazz Festival" di Forlimpopoli (Forlì) il 22 giugno, il 18 luglio a "Ravenna Jazz" ed il 9 agosto al "Mundus" di Correggio