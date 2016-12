- Non è proprio un bel momento per il ciclista americano. L'agenzia antidoping degli States ha avanzato accuse formali nei suoi confronti."Diversi corridori e altri testimonieranno sulla base delle loro conoscenza personali" afferma l'agenzia Usa nella lettera di 15 pagine in cui spiega le accuse.

Cosa ha vinto Armstrong in carriera?

Un mondiale e sette Tour de France.



Ha mai preso parte al Giro d'Italia?

Una sola volta, nel 2009. Si è piazzato al nono posto.



Come ha reagito alle accuse?

"Non mi sono mai dopato e, a differenza dei miei accusatori, ho gareggiato per 25 anni senza cali di prestazione e superando oltre 500 test - ha replicato in una nota Amstrong -. L'Usada ignora questa fondamentale distinzione e accusa me anzichè coloro che hanno ammesso di aver fatto uso di doping e questo la dice lunga sulla sua mancanza di correttezza e su questa vendetta".



