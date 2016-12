Perché la Fornero ha tutti contro?

Perché tanta differenza di cifre?

Nella categoria “esodati” rientrano diverse tipologie di lavoratori. Innanzitutto coloro che sono in mobilità da prima del 4 dicembre 2011: 29.050 secondo il Decreto del Governo ma ben 45.000 stando alle stime dell’Inps; ci sono poi coloro che hanno all’attivo prestazioni a carico di fondi di solidarietà: ufficialmente 17.710 ma 26.200 secondo l’istituto di previdenza; gli esonerati sono 950 per la Fornero e 2.670 per Mastrapasqua; inoltre, il ministro calcola 150 lavoratori in congedo per assistere i figli disabili mentre l’istituto ne stima 3.330.

Le due categorie che fanno lievitare i numeri nello studio Inps, però, sono quella autorizzati alla contribuzione volontaria, nati dopo il 1946 e con ultimo versamento contributivo risalente al 6 dicembre 2011, e i cosiddetti “cessati”, cioè coloro che sono usciti dal mondo del lavoro per dimissioni, licenziamento o altre cause tra il 2009 e il 2011 che oggi hanno piùà di 53 anni e non sono rioccupati: i lavoratori che possiedono queste caratteristiche sono, rispettivamente, 133.000 e 180.000 secondo l’Inps, mentre il Governo ne aveva calcolati 10.250 e 6.890.

Tutti questi lavoratori avrebbero diritto ad andare in pensione secondo le vecchie regole grazie ai decreti Salva Italia e Milleproroghe e, perciò, comporterebbero un enorme costo per lo Stato.



Come ha reagito il ministro Fornero?

Elsa Fornero ha subito attaccato i vertici Inps per aver diffuso i dati relativi alla questione esodati definendo l’episodio “deplorevole” tanto che, in un’azienda privata, “sarebbe stato motivo di riconsiderare i vertici”. Commentando il documento messo a punto da Mastrapasqua, il ministro ha dichiarato: “Non ho mai voluto dire che i numeri non debbano essere dati, dico solo che quelli sono parziali e non interpretati. Chi ha dato il documento lo ha fatto con dolo”. Il Governo, comunque, ha ribadito la promessa di impegnarsi con serietà per risolvere una questione decisamente spinosa. Intanto il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, si è trincerato dietro a un “no comment”.



Cosa è successo in Parlamento?

La questione esodati è sul tavolo da tempo e ha causato molte polemiche, ma lo scontro tra l’Inps e il ministero del Lavoro è stato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso spingendo l’opposizione, costituita da Idv e Lega, a presentare una mozione di sfiducia per la Fornero.

Antonio Di Pietro ha dichiarato: “E’inammissibile che un ministro in carica menta agli italiani. A partire dalla sfiducia alla Fornero manderemo a casa questo Governo”. La mozione è stata sottoscritta anche da Alessandra Mussolini e Lino Miserotti del Pdl. I firmatari sono stati in tutto 72 superando così quota 63, che è necessaria per la validità di una mozione.

Sette deputati del Pd, Stefano Esposito, Antonio Boccuzzi, Giacomo Portas, Giorgio Merlo, Dario Ginefra, Ivano Miglioli e Daniele Marantelli, “per senso di responsabilità non hanno votato la mozione” però hanno firmato una lettera dai toni durissimi indirizzata al premier Monti.

“Egregio presidente – si legge nel testo- ci rivolgiamo a lei per sollecitare un suo immediato e fermo intervento nei confronti degli atteggiamenti non più tollerabili (e non certo da oggi) del Ministro Elsa Fornero. Se fossimo in una situazione normale ci saremmo già fatti promotori di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro. Non lo facciamo in attesa di un suo segnale. Non lo facciamo in nome del principio di responsabilità”.

Un attacco circolare, dunque, quello portato avanti contro il ministro che, però, non sembra intenzionata a fare alcun passo indietro.

