Qual è stata l'ultima "cassanata"

- Le ultime parole di Antonio Cassano che hanno fatto scalpore sono state pronunciate nel ritiro della Nazionale a proposito dei gay: “Froci in Nazionale? Spero di no, problemi loro”. Parole chiare e dirette, in vera salsa Cassano. Affermazioni per le quali si è levato un coro di polemiche tanto che la Figc ha emesso un comunicato dove spiega che il giocatore non intendeva offendere il mondo omosessuale.