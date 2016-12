- Il presidente del Consiglio Mario Monti ha dichiarato che il suo esecutivo sta preparando la cessione di quote dell'attivo del settore pubblico per poter risanare una parte del debito italiano che supera i 1900 miliardi e impedisce il rilancio del Paese.

Quali misure sono state prese a riguardo?

Monti da Berlino ha detto che sono stati predisposti fondi mobiliari e immobiliari, attraverso i quali convogliare in vista di cessioni, attività del settore pubblico, prevalentemente a livello regionale e comunale.

Cosa significa?

In pratica il governo mette sul mercato società pubbliche o immobili dello Stato per fare cassa. Nel settore mobiliare l’attenzione è concentrata soprattutto sui servizi pubblici locali. Certo il quadro si presenta meno propizio rispetto alla grande stagione delle privatizzazioni negli anni Novanta soprattutto a causa dei prezzi di Borsa e per la scarsa presenza di grandi acquirenti internazionali.

Quali strumenti verranno usati?

Ci si appoggierà alla Società gestione del risparmio (Sgr) che dovrà istituire fondi che partecipino a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, ai quali Comuni e Regioni devono conferire immobili. C’è poi la possibilità del ministero dell’Economia di trasferire beni immobili dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliari e società di gestione del risparmio: i proventi della cessione delle quote dovrebbero andare direttamente alla riduzione del debito pubblico.

È la prima volta che Monti dice di voler mettere in vendita parte del patrimonio pubblico?

No. Arrivato a fine 2011 a Palazzo Chigi Mario Monti rinnovò l’impegno sulle cessioni. Il patrimonio immobiliare complessivo ha un valore pari a 368 miliardi di cui 225 da attribuire ai Comuni e 40 a Regioni e Province. Tra queste ci sono circa 2mila società che offrono i servizi: acqua e energia soprattutto, oltre ai trasporti. Ma la privatizzazione è un processo lungo che richiede tempo per essere applicato.

Ci possono essere dei vantaggi nell'immediato?

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Piero Giarda ha riferito che un intervento tempestivo potrebbe portare nelle casse dello Stato fino a 100 miliardi complessivi a cui si aggiungeranno in futuro quelli realtivi alla cessione degli asset pubblici. Se così fosse si potrebbe evitare l'aumento dell'Iva a ottobre al 23% e sarebbe più facile mettere a disposizione un altro miliardo di euro destinato al terremoto dell'Emilia.



