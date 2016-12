Cos’ha combinato la compagna di Hollande?

Cosa ha scritto la Treirweiler su twitter?

La première dame (o meglio “compagne” visto che lei e François Hollande non sono sposati) ha augurato buona fortuna su Twitter a Olivier Falorni, candidato alle elezioni legislative nella circoscrizione di La Rochelle: “Buona fortuna a Falorni, che se la merita, per essersi battuto al fianco dei Rochelais per tanti anni con un impegno disinteressato".

Perché il messaggio ha mandato Hollande “su tutte le furie” e ha imbarazzato la Francia?

Falorni, espulso dal partito socialista e bollato come “dissidente” è il principale avversario alle legislative di Segolène Royal, ex candidata socialista alla presidenza (ha perso le elzioni del 2007 contro Sarkozy) ma anche ex compagna dell’attuale presidente francese e madre dei suoi quattro figli. Tra Valerie Treirweiler e la Royal da tempo non corre buon sangue, e questo gesto è stato interpretato come una frecciatina particolarmente velenosa. In più, solo il giorno prima del tweet della première dame il presidente Hollande aveva espresso apertamente il suo sostegno alla candidata socialista. Uno sgambetto-elettorale quindi non solo nei confronti di una “rivale”, ma anche che va contro la linea del PS e dell’Eliseo. L'appoggio alla Royall è tale, infatti, che Falorni (ex segretario della federazione socialista di La Rochelle) è stato espulso dal partito quando ha rifiutato di farsi da parte alle elezioni legislative.

Come ha reagito la Royal?

L’ex candidata socialista all’Eliseo ha mantenuto il sangue freddo e non ha voluto commentare l’accaduto dicendo che tutte le sue energie sono concentrate sui suoi elettori e sul secondo turno delle legislative che si voterà domenica 17 giugno.

Quali sono stati i commenti e le critiche a questa vicenda?

Ironico il commento dell'avversaria di destra Marine Le Pen: "Trierweiler regola i conti con la ex del suo compagno, che è anche presidente della Repubblica: pietoso... promette bene...". Il primo ministro Jean-Marc Ayrault ha esortato la premiere dame ad assumere L’UMP, partito della destra francese, ha definito l’accaduto un "vaudeville pitoyable" (pietoso teatrino), che ha ridotto la Francia in un’operetta da quattro soldi, o ancora “Dallas all’Eliseo”, facendo riferimento alla popolare soap opera americana. Anche la stampa internazionale ci è andata giù pesante: “il tweet di troppo”, “un gesto inappropriato che imbarazza il presidente francese, una “scena degna di Molière o di Macbeth” secondo il New York Times, che dimostra, per il Daily Telegraph, le “insicurezza della first lady”.

Come si è difesa Valerie?

La Trierweiler si è detta stupita di “tanto rumore” e per le attenzioni “fuori misura”: “parlare di gelosia in questa vicenda è stupido” ha detto a un’amica giornalista dell’emittente radio RTL, “non c’è nessuna confusione tra vita pubblica e privata”. D’altra parte, come ha ricordato lei stessa, anche Danielle Mitterrand prendeva posizioni diverse dal marito su temi ben più importanti.

Chi era Valerie Trierweiler prima di diventare première dame?

Giornalista di Paris-Match e Direct 8, Valerie Trierweiler ha 47 anni, tre figli e due divorzi alle spalle. Ha una relazione con il neo presidente François Hollande dal 2005, quando entrambi erano già impegnati: lui con la convivente Segolene Royal, con la quale ha avuto quattro figli; lei sposata con Denis Trierweiler, segretario di redazione a Paris-Match e germanista. La relazione "illegittima" è stata ufficializzata solo due anni fa. Nata Valerie Massonneau a Angers, in una famiglia modesta ha cercato di conciliare il ruolo di madre con carriera e politica. Ha accompagnato Hollande durante tutta la campagna, senza essere invadente, come "una spettatrice impegnata" o "un'accompagnatrice" ritenendosi più utile come "casalinga che come consulente politica". Almeno fino ad ora.



TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO