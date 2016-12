A Popular c'è Lisa Hannigan

foto Graham Keogh 13:11 - Lisa Hannigan reduce dal successo del suo concerto milanese ai Magazzini Generali è nostra gradita ospite questa settimana a "Popular". A distanza di tre anni dal suo disco d'esordio "Sea Sew", Lisa ha presentato il suo nuovo lavoro "Passenger". La cantante irlandese ha cominciato la sua carriera al fianco di Damien Rice, ma nel 2007 ha deciso di proseguire per la sua strada. Lisa in questo secondo album è stata coadiuvata dal produttore e cantautore Joe Henry, già al fianco di nomi come Ani DiFranco e Solomon Burke. - Lisa Hannigan reduce dal successo del suo concerto milanese ai Magazzini Generali è nostra gradita ospite questa settimana a "Popular". A distanza di tre anni dal suo disco d'esordio "Sea Sew", Lisa ha presentato il suo nuovo lavoro "Passenger". La cantante irlandese ha cominciato la sua carriera al fianco di Damien Rice, ma nel 2007 ha deciso di proseguire per la sua strada. Lisa in questo secondo album è stata coadiuvata dal produttore e cantautore Joe Henry, già al fianco di nomi come Ani DiFranco e Solomon Burke.

Abbiamo incontrato Lisa nell'affollatissimo "showcase" alla "Santeria" di Milano che ha preceduto di qualche settimana il concerto vero e proprio ai Magazzini Generali. Ammaliato dalla sua dolcezza il pubblico stipato in sala. Al termine del concerto Lisa era raggiante ed abbiamo iniziato parlando delle similitudini culturali di italiani ed irlandesi. "Italiani e irlandesi, hanno un carattere molto simile, - dice la cantante - : esuberante, allegro, solare e propenso alla musica; in Italia tutto e positivo: dalla musica, al cibo al vino. Concerti come quello di questa sera mi danno una incredibile carica".



In tuo interesse per il canto è iniziato precocemente...

Iniziai a cantare da piccola in vacanza con i miei genitori, in particolare ascoltando un nastro di Joni Michell, cantante che è diventata uno dei miei punti di riferimento. Sono stata fortunata ad avere due persone come loro, che erano molto competenti; poi da adolescente mi sono letteralmente innamorata di Maria Callas, che ammiravo molto e che mi ha portato anche a studiare la musica classica. Le mie influenze vanno dalla musica tradizionale irlandese, al country e naturalmente al pop.



Parlaci del "making of" di "Passengers".

E' nato con alcuni demo, poi con la band ho registrato il disco, suonando in diretta in un bellissimo studio del Galles, dove accanto alla necessaria attrezzatura digitale, c'era anche molto analogico. Abbiamo fatto ampio uso di strumenti acustici, i più adatti alla nostra musica. In Galles ho trovato il clima giusto per produrre il lavoro: il freddo e la neve di quel periodo ci hanno dato una grande ispirazione. Da segnalare la partecipazione del cantautore americano Ray LaMontagne nel brano "O Sleep".

Giancarlo Bastianelli