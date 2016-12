Barbareschi Vs le Iene

Accade che ieri, il deputato-attore Barbareschi abbia assaltato la troupe delle Iene capitanata da Filippo Roma, “il Moralizzaztore”; e, a detta dei testimoni, abbia «strappato dalle mani la telecamera all’operatore, l’ha scaraventata a terra, distruggendola, mi ha messo le mani in faccia e mi ha spinto. Poi ha iniziato ad apostrofarci con termini irripetibili». Dopodichè, notato che la Iena Marco Occhipinti riprendeva con uno smartphone, l’onorevole- produttore, con gesto felino avrebbe rubato il cellulare per tenerlo a sè. Denunciato, e sopraggiunte tre pattuglie dei carabinieri (tre!) Barbareschi si sarebbe barricato sul set della sua prossima fiction. Il cui titolo “Mi fido di te” non ha, però, nulla a che vedere con la vita politica dello stesso Barbareschi, transumante inesausto da An a Fli al Gruppo Misto, una sorta di Scilipoti artisticamente dotato. Ma questo è un altro discorso. Ora, il deputato della Repubblica Barbareschi che, preso da furia belluina, rompe una telecamera, strapazza gli operatori, si fotte un iPhone e si barrica sul set senza essere nemmeno tradotto in stazione per accertamenti (tecnicamente, essendoci colluttazione sarebbe “rapina impropria”) evoca per certi versi una scena di Fracchia la belva umana, quella in cui Villaggio è asserragliato in un’industria cioccolatiera mentre Lino Banfi/Commissario Auricchio,fuori, pistola puntata, grida: «Belva, esci con le mani in alto!». Per altri versi questa tranche de vie, richiama un’idea triste della politica.

Certo, le Iene giurano d’aver chiesto a Barbareschi solo del «rapporto del cinema italiano e cinema cinese» (la fiction è ambientata in Cina); e forse non hanno fatto in tempo a sfruculiarlo sulla sua società Casanova e sulle commesse Rai. Certo, essere sorpresi alle falde della toilette dagli uomini in nero di Italiauno, come è accaduto a Barbareschi, può condurre a défaillances di varia natura. E -ammettiamolo- non deve essere parso vero alla Iena mostrare la telecamera infranta come un trofeo di guerra o un quadro iperrealista. Partita la denuncia per furto, il Barbareschi Sciok rimane al di là del reato, guizzo metatelevisivo: la tv che divora la tv in un gesto violento e rablaesiano. Intanto l’Iphone della Iena continua a suonare da qualche parte, tuono d’un’etica lontana, e le tre -pattuglie-tre («neanche avessro rapito Monti», sbottano le iene) sono lì a cercarlo. Barbareschi sempre asserragliato. Materiale di riporto per la prossima fiction.

Francesco Specchia