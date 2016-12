Perché tante polemiche sulle nomine delle Authority?

- Il 6 giugno la Camera e il Senato hanno votato contemporaneamente i componenti delle Authority per la Privacy e per le Telecomunicazioni (AgCom). L’Italia dei Valori, Grillo e i Radicali hanno subito gridato all’inciucio perché in realtà i nomi degli eletti erano già stati scelti nei giorni precedenti tramite accordi tra i maggiori partiti: Pdl, Pd e Udc.Tale accordo ha retto nonostante dissensi e vistose assenze nelle file della stessa maggioranza, soprattutto nel Pd, nell' Api e nel Fli, come si evince dai voti e dalle dichiarazioni di dissenso di alcuni parlamentari come Arturo Parisi, Ignazio Marino e Vincenzo Vita del Pd, Benedetto Della Vedova e Fabio Granata di Fli e altri.Di Pietro dalla Camera ha subito denunciato quella che per lui è una “logica scellerata della lottizzazione”: "Le modalità con cui sono stati individuati i componenti dell'Agcom è assurda, è stata una presa in giro. Si sono fatti inviare i curricula, ma poi gli hanno usati come carta da cesso”. L’Idv ha promesso di fare ricorso al Tar e i membri del partito hanno lasciato l’aula del Senato. Grillo si è spinto ancora più oltre a dal suo blog ha tuonato: "L'Agcom è uno spreco di soldi pubblici, una copertura per il controllo dei media da parte dei partiti. Una presa per i fondelli. Va chiusa. Monti la tagli".

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

Per l’Ag Com, l’Autorità Garante delle Comunicazioni, la Camera ha votato Maurizio Decina, ingegnere proposto dal Pd e riconosciuto come l'unico esperto di telecomunicazioni, materia che insegna da anni al Politecnico di Milano, e Antonio Martusciello, ex Forza Italia. Al Senato, invece, sono stati nominati Francesco Posteraro, in quota Udc, e Antonio Preto, ex capo di gabinetto di Tafani.Per l’Authority garante della Privacy le preferenze sono andate a: Giovanna Bianchi Clerici, candidata da Lega e Pdl, Antonello Soro, Pd, Augusta Iannini, capo Ufficio legislativo alla Giustizia e moglie di Bruno Vespa, e Licia Califano, docente di Diritto e vicina al Pd.Al Senato dove i componenti l'Ufficio di presidenza hanno diffuso su Twitter la rosa degli eletti prima dell'annuncio ufficiale da parte del presidente del Senato, Renato Schifani, causando così un piccolo incidente diplomatico.Sempre dal popolo dell’uccellino blu è scaturita la protesta di molti cittadini che considerano decisamente poco trasparente il meccanismo adottato per le nomine. A far indignare, soprattutto, il fatto che, secondo alcuni, non sarebbero stati nemmeno presi in considerazione i curricula dei candidati non appoggiati dai partiti.La questione delle nomine ha messo in difficoltà il Governo Monti, che sta attraversando un momento già di per sé difficile, tanto che è stata al centro di un lungo vertice interministeriale giovedì sera. Venerdì un nuovo Consiglio dei ministri ha discusso esclusivamente delle nomine che spettano al Governo per le Authority e del rinnovo del Cda della Rai.