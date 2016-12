Euro 2012, chi sono le favorite?

- La Spagna ha tutto il favore dei pronostici. Già trionfatori in Austria e Svizzera quattro anni fa, gli iberici - che arrivano da Campioni del Mondo in carica - bisserebbero il successo continentale entrando nella storia della competizione: nessuno ha mai vinto due Europei di fila.

Oltre alla Spagna chi può giocarsi la vittoria?

Se c'è una Nazionale che ha le carte per contrastare gli spagnoli è la Germania. I ragazzi di Low potrebbero vendicare la sconfitta rimediata in finale quattro anni fa. E portare a casa un trofeo a 16 anni dal golden gol di Oliver Bierhoff contro la Repubblica Ceca che portò i tedeschi sul tetto d'Europa.



Anche i bookmakers la pensano così?

Sì.Stando alle quote dei bookmakers, la Spagna è la favorita d'obbligo, data a 3,75. A seguire, la Germania con una quota pari a 4, l'Olanda con quota 7,50 e l'Inghilterra di Hodgson e la Francia a 11, mentre l'Italia di Prandelli è quotata a 15.



Perché l'Italia è così poco considerata?

Perchè tra gli Azzurri di campioni veri se ne vedono pochi. Perchè qualche infortunio ha cambiato i programmi di Prandelli. E poi o scandalo calcioscommesse: l'uscita dai 23 di Criscito, Le indagini che oltre al terzino "epurato" coinvolgono anche Bonucci, le voci su Buffon. Basta così?



Perché si dice che gli scandali portano bene alla Nazionale?

E' già accaduto nel 1982 con il Totonero e nel 2006 con Calciopoli: il calcio italiano viene scosso da un altro maxi-scandalo a pochi giorni da un grande evento internazionale. Poi lo vince. E se non c'è due senza tre...

