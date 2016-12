Perché Zelig non sarà mai più come prima?

Perché Bisio non condurrà più Zelig?

Attraverso una nota diffusa da Mediaset, il conduttore ha detto di volersi dedicare di più al cinema e al teatro. Per quanto? Almeno per un anno. "Faccio l'attore da circa trent'anni, quindi Zelig è, in termini numerici, metà della mia vita professionale, in termini artistici è molto di più. Ora dopo tutti questi anni sento il bisogno di prendere una pausa, ricaricare le pile".

Che ne sarà dell'altra conduttrice, Paola Cortellesi?

Anche l'attrice, che è diventata famosa come comica proprio a Zelig, ha deciso di lascia la conduzione del programma. La Cortellesi ha detto di "aver trovato una famiglia nello show: un clima sereno e goliardico, il rigore e la leggerezza di chi sa far bene il proprio lavoro". Tuttavia, dopo l'abbandono di Bisio ha preferito dedicarsi ad altri progetti.

Da quanti anni va in onda Zelig?

Il programa ha debuttato il 5 maggio 1997 in seconda serata su Italia 1, col nome "Facciamo Cabaret", ed era condotto proprio da Claudio Bisio e Antonella Elia. Nel 2000 prende il nome definitivo, Zelig, dal famoso locale di cabaret milanese. All’inizio dell’edizione 2012 è stata festeggiata la centesima puntata in prima serata. È il programma di varietà televisivo più longevo della storia della tv italiana.

Cosa cambierà nel programma?

L’intenzione di Gino&Michele è quella di rivoluzionare lo show: "La televisione sta cambiando e per Zelig è arrivato il tempo delle piccole grandi rivoluzioni”. Cambierà il luogo dello show, che ora è il Teatro degli Arcimboldi di Milano: “Torneremo verosimilmente alle tensostrutture, allo spirito del Circo”. Ma gli autori assicurano che lo show resterà nella capitale lombarda.

A partire da gennaio il marchio Zelig andrà il onda con la parola Off stampata al fianco. Il programma non sarà in prima serata e servirà come sempre a fare da fucina ai giovani comici che un giorno potrebbero conquistarsi il loro posto in "Serie A".

Chi sostituirà Claudio Bisio e Paola Cortellesi?

Non si sanno ancora i nomi dei nuovi conduttori, che dovrebbero essere comunicati prima dell'estate. I più gettonati sono l’attore e comico Fabio De Luigi e l’attore vj Paolo Ruffini. Per quanto riguarda la “spalla” femminile le prime voci di corridoio parlavano della showgirl Belen Rodriguez, anche se sembra più probabile l’ingaggio della comica Virginia Raffaele, nota proprio per l’imitazione dell’argentina.

Cosa farà ora Bisio?

Dopo gli straordinari successi al botteghino di Benvenuti al nord e Benvenuti al sud, Bisio tornerà al cinema come protagonista ne La gente che sta bene, il film tratto dal secondo romanzo del trentunenne milanese Federico Baccomo. Tuttavia, l’attore ha precisato: "sento bisogno di una pausa, di un arrivederci. Ma questo non è certo un addio". Il ritorno a Zelig, quindi, è una possibilità che Bisio non esclude, anzi.



