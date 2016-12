Cosa è successo a LinkedIn?

Cos’è LinkedIn?

LinkedIn è un sito che raccoglie utenze per lo più di professionisti che vogliono mettersi in contatto con lavoratori del proprio settore o che vogliono creare una rete di contatti utile per il proprio lavoro. Il portale raccoglie un enorme numero di dati personali: se la violazione della privacy fosse accertata il social network rischia di perdere moltissimi clienti.

Come fare se la password è stata rubata?

Vincente Silvera sul blog di LinkedIn ha diffuso alcuni semplici consigli per chi si è visto sottrarre la password. Per prima cosa gli utenti a cui è stata rubata la parola d'accesso vedranno che questa non funziona più per entrare nel proprio profilo. In questo caso, ciascun utente riceverà una mail da LinkedIn con le istruzioni da seguire per il reset delle i. Al termine dell’operazione un’altra mail confermerà l’avvenuto reset. Gli utenti coinvolti in questa operazione riceveranno un’ulteriore comunicazione via posta elettronica che spiegherà il contesto e la necessità di resettare la loro password.



Quali sono i rischi del furto della password?

La gravità del furto di una chiave d’accesso a un sito come LinkedIn sta proprio nella qualità dei dati trattati dal portale. LinkedIn raccoglie informazioni sensibili relative al lavoro di persone con un profilo generalmente medio alto.

L’hacker responsabile è stato intercettato?

No. L’hacker russo che si è divertito a scombussolare LinkedIn non è stato ancora identificato. E giovedì 7 giugno ha messo a segno un altro colpo. Secondo il sito Mashable 1,5 milioni di password del sito eHarmony, un social americano per il dating, sarebbero state pubblicate on line. E in rete c'è già chi pensa che sia solo l’inizio di una serie di furti di password.