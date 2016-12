Perché Barack Obama ha strigliato l'Europa?

- Il vertice tra la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della Commissione Europea, Manuel Barroso, non era ancora terminato ed è arrivata una chiamata dal portavoce della casa bianca Jay Carney: "I mercati restano scettici sul fatto che le misure prese finora siano sufficienti per garantire una ripresa dell'Europa e per rimuovere il rischio che la crisi si aggravi. Crediamo che ulteriori passi debbano essere fatti". Obama sta premendo sull'Europa perchè cambi strategia adottando misure radicali e immediate. I dati americani indicano una ripresa lenta nell'Eurozona che influenza anche gli Stati Uniti e se la disoccupazione non diminuisce e la crescita non riparte, per il presidente Obama ci sarebbe il rischio di perdere le elezioni a novembre.

Cosa ha chiesto Obama a Monti?

Durante il colloquio telefonico con il premier Mario Monti, Barack Obama ha chiesto che siano fatti sforzi ulteriori per stimolare la crescita. Entrambi hanno concordato "l'importanza di rafforzare la capacità della zona Euro di rispondere alla crisi. A New York si sta diffondendo sempre più un'aria di sfiducia, si parla di disintegrazione in corso dell'Europa. La proposta di riforma del sistema bancario europeo non rassicura gli americani.

Cosa vuole la Merkel?

Angela Merkel sostiene che sia necessario un controllo specifico europeo per le banche di sistema. Interpellata su come sarà organizzato il sistema di vigilanza sulle banche la Cancelliera invoca "più Europa, dunque più possibilità di controllo per la Commissione europea". Mentre sembra sminuire l'urgenza del Fiscal Compact. La politica della Merkel può essere riassunta in questa affermazione: "Rigore e crescita sono due facce della stessa medaglia".

Come vede Obama l'austerity della Merkel?

Obama sarebbe indignato per il comportamento della Cancelliera tutto improntato all'austerità e rivolto a mantenere il consenso interno, condannando il resto del mondo a subire i rischi della recessione economica. La telefonata in separata sede a Monti, a Hollande e a Cameron sembra avesse come obiettivo proprio una discussione su questa situazione. Sembra che tutti concordino nell'indicare la Germania come responsabile dell'ecatombe economica che si sta profilando all'orizzonte se l'Europa non imboccherà la strada della crescita.

Cosa risponde Draghi?

Al pressing del presidente degli Stati Uniti sull'Europa ha risposto anche Mario Draghi, presidente della Bce: "L'Europa ha le sue responsabilità per la crisi, ma anche gli altri paesi hanno i loro problemi. Quindi non è giusto, equilibrato, dire che l'Europa è la causa principale della crisi". Draghi sostiene liquidità illimitata alle banche ma non vuole assolutamente tagliare i tassi, almeno per il momento, cosa che avrebbe fatto comodo alla Casa Bianca ma totalmente ostacolata dalla Germania.

