A "Jazz Meeting" Riccardo Fioravanti

foto Dal Web 09:17 - Mercoledì 6 giugno alle 20.30, al "Sunomi Milano" via Popoli Uniti 21, Riccardo Fioravanti presenterà dal vivo il suo nuovo disco "Coltrane Project" che vede il contrabbassista impegnato con il suo trio, formato da Bebo Ferra (chitarra) e Andrea Dulbecco (vibrafono). Nel disco interpretano i temi di John Coltrane con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e Dino Rubino. - Mercoledì 6 giugno alle 20.30, al "Sunomi Milano" via Popoli Uniti 21, Riccardo Fioravanti presenterà dal vivo il suo nuovo disco "Coltrane Project" che vede il contrabbassista impegnato con il suo trio, formato da Bebo Ferra (chitarra) e Andrea Dulbecco (vibrafono). Nel disco interpretano i temi di John Coltrane con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e Dino Rubino.

"Coltrane Project" è prodotto da Abeat Records. Fioravanti inizia a suonare il basso elettrico nel 1973 e nel 1976 entra nella classe di contrabbasso del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano. La sua carriera si sviluppa su piani paralleli: in ambito jazzistico collabora con Giorgio Gaslini, Franco Cerri, Gianni Basso, Renato Sellani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Stefano Bollani mentre, mentre nel mondo del pop lavora con Mina, Ennio Morricone, Mia Martini, Enzo Jannacci, Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Ornella Vanoni e Mauro Pagani.



La prima domanda riguarda le difficoltà di confrontarsi per un jazzista oggi nel confrontarsi con un mito come Coltrane. "E' sempre un privilegio per un musicista potersi misurare con uno dei "giganti" del Jazz mondiale - dice Riccardo - Coltrane è un sassofonista che ha rappresentato un punto di riferimento per molti e la cui musica è sempre attualissima".



Per mettere in campo un progetto di questo tipo serve anche una grande "complicità" con gli altri musicisti?

Con loro infatti ho un ottimo interplay: Bebo Ferra alla chitarra ed Andrea Dulbecco al vibrafono; poi per dare una lettura diversa di Coltrane ho chiamato tre trombettisti come: Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e Dino Rubino; tutti e tre musicisti di punta del nostro panorama jazzistico.



Scelta insolita per un trio jazz quella di non avere la batteria...

In effetti non c'è la batteria anche se occorre dire che Andrea con il suo vibrafono copre anche le parti di percussioni di questo progetto. Nel concerto di Milano, al “Sunomi” sarò accompagnato da Bebo Ferra (chitarra) e Andrea Dulbecco (vibrafono). Per le prossime date spero di dare la maggiore visibilità possibile ad un progetto al quale tengo particolarmente.



La serata verrà introdotta da un commento di Luca Conti, direttore della rivista "Musica Jazz".

Giancarlo Bastianelli