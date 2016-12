Diario della crisi: la rivolta delle formiche

"Per le 9 - dice - devono essere tutti pronti perchè arriveranno gli studenti e i professori.

Chiedo: "I computer sono molto vicini, sarà facile copiare"

"No - risponde - perché ogni computer propone un test diverso"

"Quindi l'unica attività 'extra-scolastica' possibile è abbordare la vicina di banco?"

"La vedo dura - risponde - specie durante gli esami . Fra i miei compiti c'é anche l'assistenza tecnica agli studenti che a volte diventa anche psicologica , perché vanno nel panico e bisogna spiegargli come accedere alle cartelle di condivisione o come aprire i fogli di lavoro".

A pochi metri di distanza Alessandro apre le porte del laboratorio informatico, accende il quadro, il computer del prof e il proiettore, controllando i livelli audio. "Le password degli studenti - dice - le sappiamo solo noi e i professori. Questo garantisce che nessuno manometta i computer o si appropri in anticipo dei test . Durante la giornata ci chiamano se qualcosa non funziona , se non va internet, se si blocca la stampante o se c'é da vedere un dvd e un vhs. Quando facciamo i turni di portierato alle guardiole, di fatto non stiamo mai fermi, perché ci chiamano continuamente".

Monica, (30 anni) e Francesco (29 anni) , sono alcune delle 55 formiche che ogni giorno, garantiscono l'assistenza informatica agli studenti e al corpo docente dell'università di Bologna. Lavorano come muli - 11 ore al giorno - e vengono pagati meno degli spazzini, ma come dice il motto "anche le formiche nel loro piccolo si incazzano" ed é quello che è avvenuto quando si sono visti ridurre la paga oraria da 5 euro e 50 centesimi a 4 euro e 20 centesimi.

Chiedo:"Vi pagano meno di un muratore albanese ?"

"Meno di chi fa pulizie - risponde Alessandro - prima ci davano anche i buoni pasto , adesso ci portiamo da casa la schiscetta . Per guadagnare 1000 euro al mese devo fare 250 ore. A settembre ci taglieranno le ore... e così scenderò a 900 euro. Ho un mutuo da pagare e se pagherò il mutuo non so come riempire il frigo".

Lo sciopero è esploso quando Coopservice, l'azienda che li impiega, ha iniziato ad applicare un contratto che é il contratto nazionale multiservizi " spiega Antonella Zago (Filca Cub), che lavora come informatica presso l' Universita di Bologna, "sembrava un contratto migliorativo invece ha peggiorato la loro situazione".

Chiedo: "Ma perché gli hanno ridotto la paga ?"

R- "Perchè considerano il loro lavoro come 'lavoro discontinuo' - risponde - cioé io ti pago di meno perché in alcune ore , tu lavori di meno, ad esempio quando stai nelle guardiole. Se il tuo contratto di lavoro è di 40 ore mensili, per guadagnare il corrispettivo di 40 ore, questi lavoratori devono farne 45 .."

Le 5 ore di lavoro che 'le formiche' devono regalare a Coopservice si spiegano con un regio decreto del 1923 ancora in vigore, che disciplina il "lavoro discontinuo", ma era stato pensato per i portinai che dormivano in portineria e quindi, logicamente, non potevano ricevere la stessa paga anche per le ore di sonno. " L'appalto iniziale dell'anno scorso era intitolato 'assistenza tecnica e portierato' - spiega Antonella - quindi questi lavoratori fanno assistenza tecnica nei laboratori e una parte di portierato. Inoltre aprono e chiudono tutte le strutture. Non sono affiancati da personale di ruolo e hanno la responsabilità che deriva dal gestire macchine e reti. E' una situazione di sfruttamento evidente".

Chiedo: "L'Unibo é il tempio della cultura e dei diritti umani. Qualcuno vi ha espresso solidarietà?"

"Certo!" risponde Alessandro "sia gli studenti che i professori. Alcuni hanno interrotto le lezioni per parlare della nostra vertenza e spiegando che quello che oggi accade a noi domani accadrà anche agli studenti in altri contesti lavorativi !"

Coopservice ha rilanciato dicendo ai lavoratori "Vi aumentiamo le paghe se diventate soci" ma questo per le formiche informatiche avrebbe due conseguenze: pagare 25 euro al mese e perdere la tutela dell'Articolo 18 perchè come 'soci' possono essere licenziati dal Cda per motivazioni non legate necessariamente al lavoro, per cui hanno hanno risposto in coro: "no grazie!"

Chiedo "Su questa storia grava una strana cappa di silenzio. Ne hanno parlato solo Italia Oggi , Il Giornale e Il Fatto. Come si spiega?" "Ci sono tutta una serie di relazioni sul territorio che tutelano i più forti - risponde Antonella - ma é drammatico. Si parla di un' università , di un ente pubblico in cui avviene un caso di sfruttamento eclatante"

Chiedo: "E la politica locale?"

"Nessuno - risponde - ha preso posizione"

La Coop sei tu...Chi può darti, chi può darti di più ?