La Serie A ripartirà il 26 agosto

foto LaPresse 11:17 - Tra un colpo di mercato e l'altro, la massima serie ha stilato il nuovo calendario. Fischio d'inizio domenica 26 agosto, ultima partita domenica 19 maggio 2013. Già fissate anche le pause per festività e per gli impegni della Nazionale. - Tra un colpo di mercato e l'altro, la massima serie ha stilato il nuovo calendario. Fischio d'inizio domenica 26 agosto, ultima partita domenica 19 maggio 2013. Già fissate anche le pause per festività e per gli impegni della Nazionale.

La sfida alla Juventus campione d'Italia inizierà quindi l'ultima domenica di agosto, il 26. Tutto fa pensare che, a causa del caldo che imperverserà sulla penisola, la prima di campionato sarà disputata in notturna.



Dopo 15 giorni il primo stop. L'8 e il 9 settembre il campionato si ferma per lasciare spazio alla Nazionale che venerdì 7 settembre sarà impegnata in Bulgaria per la prima partita di qualificazione ai mondiali brasiliani del 2014. Martedì 11 settembre, poi, gli azzurri sfideranno Malta.



Già in calendario anche i turni infrasettimanali della prossima stagione 2012/13: si giocherà il 26 settembre, il 31 ottobre e l'8 maggio 2013.



Lunga pausa, dal sapore scolastico, per le vacanze di Natale: la Serie A si fermerà dal 23 dicembre al 5 gennaio 2013.